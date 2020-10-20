Про дачу, красивые попы и налоговые вычеты

Добрый день, коллеги.

Налоговики решили сделать вам хорошо в части, касающейся имущественных налоговых вычетов. Раньше с этим были проблемы. Например, если вы получили земельный участок для ведения садоводства, дачный участок, садовый участок, участок для ведения личного дачного хозяйства и так далее, то все они считаются равнозначными.

Все виды участков, которые я только что перечислил, являются садовыми земельными участками. И если вы там что-то построили и решили продать, то имущественного налогового вычета у вас не было.

А теперь при выполнении условий ст. 220 НК РФ в случае, если вы на таком участке построили жилой дом, и этот участок у вас в собственности, то вы вправе учесть расходы по его приобретению или строительству в виде имущественного налогового вычета. Раньше этого делать было нельзя.

Например, на таком участке вы построили дом за 3 млн рублей, а продали на 4 млн рублей. И со всех 4 млн брали НДФЛ 13%. А сейчас нет, будет налоговый вычет в 3 млн рублей, и только с 1 млн заплатите 13% НДФЛ. Хорошо? Хорошо. Читаем внимательно пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ и используем его во благо.

И я всегда буду просить: размещайте мои ролики в своих социальных сетях, пусть люди об этом знают. Потому что садовые участки и домики есть у многих. И почему бы не помочь соседям и друзьям избавиться от какого-то геморроя и заплатить поменьше налогов.

Также прошу лайки и комментарии, потому что я даю сухую информацию и она набирает мало просмотров. Просто ради эксперимента посмотрите в Инстаграме какую-нибудь девушку, у которой попа красивая. Посмотрите, сколько у красивой попы лайков и просмотров, а сколько у меня. Хотя я даю в 1000 раз более полезный контент, чем красивая попа. Но почему-то вот мир так устроен, что красивые попы получают больше лайков, чем полезный контент.

Поэтому давайте поможем таким, как я, тоже приобретать популярность и известность.

Спасибо и удачи в делах.