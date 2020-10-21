У бумажных документов уменьшится срок годности

Добрый день, коллеги.

Я уже рассказывал, что у нас планируется перевести весь документооборот компаний в электронный вид. И вот наконец-то Минэкономразвития подготовил законопроект, где предлагает перевести деловой документооборот ИП-шников и организаций в электронный вид.

Что предусмотрено этим законопроектом?

«Законопроектом, подготовленным министерством, планируется ввести базовое регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, создание возможности конвертации электронного документа в другой формат при сохранении его юридической значимости».

«В частности, законопроект позволит решить следующие задачи:

1. Появится возможность создания дубликатов документов на бумажном носителе в электронном виде и дубликатов электронных документов на материальном носителе с сохранением дубликатом юридической значимости исходного документа».

Короче, написано мутно. Признаваться будут как бумажные, так и электронные документы, которые вы храните. Будет введена общая процедура для всех — создание дубликатов документов, при соблюдении которой юридическая значимость созданного документа будет равна исходному документу.

«2. Будет введена общая процедура создания дубликатов документов, при соблюдении которой юридическая значимость созданного документа будет равна исходному документу».

Например, делаешь скан документа, а его значимость сохраняется. Но нужно будет соблюсти ту процедуру, которая будет описана либо в законе, либо в постановлении правительства.

«При этом равнозначность обеспечивается путем соблюдения совокупности следующих условий:

а) создание дубликата лицом, ранее подписавшим исходный документ, аккредитованным лицом, или иными лицами, предусмотренными федеральным законом;

б) сохранение содержания и формы (визуального представления) исходного документа;

в) подписание дубликата усиленной электронной подписью или собственноручной подписью лица, позволяющей определить дату и время его подписания)».

То есть по бумажным документам сроки будут уменьшены. Эти сроки планируется сократить до 1 года, а дальше документы будут храниться в электронном виде столько лет, сколько потребуется.

Если в этом году этот законопроект станет законом, то уже со следующего года, наверное, нас будут освобождать от бумажной документации. Лично мне эта идея нравится, потому что я сегодня заехал в офис, а на столе лежит кипа документов. Просто сумасшедший дом. И я подписывал их минут 40, наверно. А в электронном виде все подписать можно будет нажатием одной кнопки.

Но может быть, вам это не очень нравится. Выскажите свое мнение в комментариях: вы за то, чтобы весь наш деловой документооборот был переведен в электронный вид или против?

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Информация Минэкономразвития России от 14.09.2020 «Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид»