Роспотребнадзор обязал считать микроэлементы, жиры и углеводы в блюдах

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

У меня в руках письмо Роспотребнадзора, которое я хочу привести как пример... Знаете, в голову приходит слово «идиотизм», но мы же не можем так говорить об уважаемом органе, который проявляет элементы идиотизма? Нет, конечно. Никакого идиотизма. Но тогда у меня большой вопрос: а зачем все это? Еще раз, это ролик о бесполезной, на мой взгляд, работе под эгидой заботы о клиенте. Но я в конце попрошу вас высказаться, может быть, я ошибаюсь и это так и надо. Может быть, это действительно забота о клиенте.

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 N 1515 утверждены Правила оказания услуг общественного питания, которые направлены на защиту прав потребителей. В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 „О защите прав потребителей“ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет следующее».

По каким правилам теперь должен работать общепит?

У меня негативное отношение к этому письму, говорю сразу. Складывается впечатление, что теперь наш общепит, кроме уже имеющихся бумаг, будет плодить еще больше бумаг, вместо того, чтобы кормить людей.

«Правила направлены как на защиту прав потребителей, так и детально регламентируют их взаимодействие с хозяйствующими субъектами, предотвращая тем самым конфликтные ситуации в сфере общественного питания. Правилами устанавливаются требования к доведению до потребителя во всех случаях необходимого объема информации, на основании которого должна быть обеспечена возможность осуществления правильного выбора услуг».

И сейчас, благодаря той информации, которую я вам процитирую, вы, зайдя в кафешку или в ресторан, сможете получить правильные услуги. Но у меня к вам сразу будет вопрос: а оно вам надо?

«Установлено, в частности, что исполнитель обязан довести до сведения потребителей в том числе следующую информацию: — перечень услуг и условия их оказания; — наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов; — сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции; — сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления)».

Когда я прихожу в ресторан или кафе, я хочу есть. Меня не интересует, сколько там микроэлементов, витаминов, не говоря уже о том, кто это измерял, и какими приборами это доказано. Вес. Ну, послушайте, кто из вас пойдет взвешивать это мясо? Весь этот регламентирующий дурдом создает дополнительные проблемы в работе кафе или ресторана. Подобные документы лишь создают препятствия в отрасли общепита, которая и так находится в ж@пе из-за всех этих карантинов.

Короче, уважаемые налогоплательщики и потребители услуг общепита, вам это надо или нет? Напишите честно. Но по мне, это сизифов труд, это дополнительная бестолковая работа для общепита и никакой защитой прав потребителей тут и не пахнет.

Спасибо и удачи в делах.