ФНС разъяснила, как правильно возмещать НДС

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

Если вы возмещаете НДС из бюджета, то сегодняшняя информация для вас.

Письмо ФНС России от 06.10.2020 №ЕД-20-15/129 «О проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС».

Из этого письма вы узнаете, какие требования нужно выполнять, чтобы возмещение НДС из бюджета прошло без сучка и задоринки. И что нужно сделать, чтобы налоговики НДС из бюджета возмещали чуть ли не на автомате. Письмо — это методичка, которую вы и ваш бухгалтер должны использовать для заблаговременной проверки и подготовки к быстрому и беспроблемному возмещению НДС.

«Федеральная налоговая служба в целях повышения деловой активности и предоставления комфортных условий налогового администрирования добросовестным налогоплательщикам, сообщает следующее. 1 . В отношении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС), в которых заявлено право на возмещение сумм налога из бюджета, предусмотренное статьей 176 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), камеральная налоговая проверка может быть завершена по истечении одного месяца со дня представления налоговой декларации по НДС. <...> Не позднее 10 календарных дней со Дня представления налоговой декларации по НДС, осуществляется оценка на соответствие условиям: а) не представлено заявление о применении заявительного порядка возмещения НДС; налогоплательщик в соответствии с данными ПП „Контроль НДС“ относится к низкому, среднему либо неопределенному (для индивидуальных предпринимателей) уровню риска; возмещение НДС из бюджета Российской Федерации заявлялось в периоде, предшествующем налоговому периоду, за который представлена налоговая декларация по НДС и по решению о возмещении (полностью либо частично) подтверждение суммы НДС к возмещению составило более 70% от суммы налога, заявлявшейся к возмещению; более 80% вычетов по НДС от общей суммы вычетов, заявленных налогоплательщиком в проверяемой налоговой декларации по НДС, приходится на контрагентов низкого, среднего либо неопределенного (индивидуальные предприниматели) уровней риска, и не менее 50% суммы налоговых вычетов по НДС приходится на контрагентов, указанных в налоговой декларации за предшествующий налоговый период».

Советую самостоятельно изучить это письмо. Я пришел к выводу, что это письмо ФНС России (зная их правила и критерии) можно использовать, чтобы повысить ваши шансы на возмещение НДС из бюджета. Это очень хорошо.

А учитывая, что в соответствии с новыми методичками, в связи с запуском новой версии АСК НДС-2, теперь более внимательно проверяются все цепочки, декларации и взаимосвязи, если вы работаете на ОСН. Это называется деревья связей, где определяются выгодоприобретатели и бенефициары, на выгодоприобретателя собирается досье... Это письмо дает нам понимание, как не подпасть под раздачу и каким критериям надо соответствовать. Оно поможет не просто возмещать НДС из бюджета, но и не нарваться на выездную налоговую проверку. Поэтому это письмо я объявляю полезным. Благодарим Егорова за этот хороший документ.

А вам, уважаемые налогоплательщики, я желаю безоблачного возмещения НДС из бюджета с учетом всех рекомендаций, которые даны в этом письме.

Спасибо и удачи в делах.