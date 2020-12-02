Как «избавиться» от НДС, если вас признали предпринимателем

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики выпустили письмо, которое защищает физлиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Но этот документ вызывает у меня некоторые опасения. Давайте разберем все по порядку.

Письмо ФНС от 5 октября 2020 г. №БС-4-11/16209@ «Об исчислении налоговым органом страховых взносов на ОПС и ОМС физлицу, которому по результатам выездной проверки вменен доход от предпринимательской деятельности».

Если будучи физическим лицом, вы получаете деньги свои на карточку от реальной предпринимательской деятельности, то налоговики имеют право посчитать вас на основании ст. 23 ГК РФ предпринимателем. А на основании ст. 11 НК РФ доначислят вам налоги, как на ОСН.

То есть налоговики возьмут все ваши «карточные» доходы (через ст. 86 НК РФ можно получить информацию обо всех ваших доходах) за истекшие 3 года и начнут считать.

Первое, что налоговики имеют право сделать — это начислить НДС и добавят 20% штраф по ст. 122 НК РФ.

Второе, что налоговики имеют право делать — от всей суммы, заработанных вами денег за истекшие 3 года, отнять НДС, умножить это на ставку 13% и доначислить вам НДФЛ, пени, плюс штраф 20%.

Третье, что налоговики имеют право делать — это оштрафовать вас еще на 30% за несданные декларации по ст. 119 НК РФ. И эти 30% возьмут от недоплаченных НДС и НДФЛ.

Это один пример. Другой пример, когда, допустим, вы владелец бизнеса и сдаете свою недвижку в аренду своей компании. Это имущество коммерческого использования. Ваш бухгалтер берет с вас НДФЛ, но забыл взять НДС. А налоговики могут начислить НДС.

Вы можете быть освобождены от уплаты НДС, если сумма ваших доходов, как физлица, от предпринимательской деятельности составила не больше 2 млн рублей в квартал. В этом случае, в соответствии со ст. 145 НК РФ вы освобождаетесь от уплаты НДС. И можете это сделать даже задним числом на основании Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33.

Но тут всегда возникает вопрос: могут ли налоговики этому физлицу доначислить вместе с НДС и НФДЛ еще и страховые взносы? Ведь если человека посчитали ИП на ОСН, то налоговики, естественно, должны начислить ему фиксированные страховые взносы. Могут они доначислить страховые или нет? С точки зрения логики, могут. Но тут налоговики встали на вашу сторону.

И налоговики с помощью многочисленных законов и НК РФ доказывают и вам, и сами себе, что в приведенных мной примерах, если они вас посчитают ИП, страховые взносы доначислять не будут.

«На основании изложенного исчисление налоговым органом страховых взносов физическому лицу, не признаваемому плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 Налогового кодекса, в случае обнаружения по результатам проведения мероприятий налогового контроля (в том числе по итогам выездных налоговых проверок) неоспоримых фактов, свидетельствующих об осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации (в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ), положениями Налогового кодекса не предусмотрено».

Честно вам скажу, у меня это вызываете сомнения. Если вы столкнетесь с тем, что ваша местная налоговая инспекция поймает вас за руку и попытается доначислить вам НДФЛ, НДС, страховые и штраф, то вы, пожалуйста, ссылайтесь на данное письмо ФНС России. Доказывайте, что никаких страховых взносов у вас быть не должно. Что касается попыток доначислить вам НДС, я не думаю, что ваши доходы будут превышать лимит, установленный НК РФ.

Единственное, что вам придется заплатить, если вас признают предпринимателем, это НДФЛ, пеня и штраф 20%.

Надеюсь, что эта информация пошла вам на пользу. Моя задача — просвещать вас в налоговой сфере. Поэтому я бы просил вас поставить лайк, сделать репост и писать комментарии. В конце концов, у нас довольно много людей, которые сами себя кормят, поят, обучают. Они молодцы. Ничего не требуют у государства. И эти люди должны знать, что им делать, если попадут под такую раздачу.

Спасибо и удачи в делах.