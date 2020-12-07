Дивиденды не зарплата: хорошая новость для ООО от Минфина

Добрый день, уважаемые коллеги-налогоплательщики.

Самое используемое в бизнесе юрлицо — это общество с ограниченной ответственностью. И по закону об ООО вы имеете право выплачивать дивиденды ежеквартально, если вы об этом написали в уставе. Если сумма выплаченных ежеквартальных дивидендов окажется больше прибыли, то часть дивидендов просто переносится на следующий год за счет чистой прибыли. А если меньше, то доплачиваете в конце года.

Но когда налоговики видели, что дивиденды платятся в большем размере, нежели чистая прибыль компании, они пытались переквалифицировать эти деньги в зарплату, доначислив страховые. Потому что НДФЛ 13% удержан и НДС с этого уже заплачен.

Честно говоря, выводить деньги через дивиденды жутко неудобно. Если вы на ОСН, то вы сначала с этих денег платите НДС, потом налог на прибыль, а потом еще удерживаете НДФЛ. И налоговики еще пытаются доначислить страховые.

Наконец-то Минфин и налоговики разобрались. И Минфин в своем письме утверждает, что никаких перерасчетов делать не надо.

Письмо ФНС России от 19.10.2020 №СД-4-3/17130@ «О налогообложении промежуточных дивидендов» (вместе с Письмом Минфина России от 15.10.2020 № 03-03-10/90152).

«Таким образом, для хозяйственных обществ предусмотрен порядок определения прибыли после налогообложения (чистой прибыли) как источника выплаты дивидендов в случаях, когда решение о распределении прибыли принимается по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) отчетного года. При этом действующее законодательство Российской Федерации не содержит положений, изменяющих экономическую квалификацию выплаченных дивидендов (распределенной прибыли) в случаях, когда размер чистой прибыли хозяйственного общества, определенный по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, меньше, чем величина дивидендов (распределенной прибыли), выплаченных таким хозяйственным обществом на основании соответствующих решений, принятых на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В этой связи считаем, что доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам (участникам) хозяйственных обществ по результатам работы указанных хозяйственных обществ за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в дальнейшем переквалификации для целей налогообложения не подлежат».

Соответственно, налоговики на местах не имеют права к этому вопросу придираться и пытаться доначислить. Имейте это в виду. Если вы хотите получать дивиденды не через ООО и не через акционерные общества, а через иные формы и получать их ежемесячно без уплаты НДС, предварительного налога на прибыль, то вам прямой путь на семинар, где я все это расскажу.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Комментарии и лайки приветствуются.

Спасибо и удачи в делах.