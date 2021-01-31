ОСН без НДС: как бывшие ЕНВД-шники могут сэкономить на налогах

Добрый день, друзья.

Продолжаем разбирать нормативную базу, 30-31 декабря 2020 года вышло огромное количество новой нормативки.

Письмо ФНС России от 30.12.2020 №КВ-4-3/21922@ «О применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения».

Допустим, вы работали на ЕНВД, а сейчас уже перешли на ОСН. Если ваши доходы за предыдущие 3 месяца (декабрь, ноябрь, октябрь) были меньше 2 млн рублей, то вы можете не платить НДС. Ваше право воспользоваться этой «привилегией» закреплено ст. 145 НК РФ.

«Статьей 145 Кодекса для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения предусмотрен порядок освобождения от уплаты НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета НДС не превысила в совокупности два миллиона рублей».

Но вы должны это доказать. А вы работали, допустим, на ЕНВД, где вы не обязаны были вести бухгалтерский учёт. Возможно, вы не вели книгу продаж, а также книгу учётов и расходов хозяйственных операций. Вы не обязаны были это делать.

«Таким образом, если организации, переходящие с 1 января 2021 года с ЕНВД на общий режим налогообложения, представят вместе с уведомлением регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку от реализации товаров (работ, услуг), не превышающую два миллиона рублей за три предшествующих последовательных календарных месяца, то они смогут воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС».

Дальше подробно описано, как это право реализовать и как доказать, что ваша выручка была меньше 2 миллионов, в том числе подтвердив данное с помощью контрольно-кассовой техники. Поэтому если кто-то, имея такие маленькие обороты, сдуру перешёл на ОСН, то как минимум воспользуйтесь этим письмом, чтобы освободить себя от уплаты НДС.

В этой части письмо, конечно, хорошее, оно хорошо всё разжёвывает. Поэтому давайте поблагодарим господина В. Г. Колесникова, и поставим мне за мою бесплатную работу в ваших интересах лайк. А еще я бы просил разместить эту статью или ролик у себя в социальных сетях, пусть другие тоже узнают о возможности сэкономить на НДС.

Спасибо и удачи в делах.