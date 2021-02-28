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Владимир Туров
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Почему застройщику не надо платить НДС при продаже нежилого помещения

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Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодняшняя информация для строительных компаний, работающих на ОСН. Чем она хороша? Письмо, которое мы рассмотрим, согласовано и налоговиками, и Минфином. Вначале расскажу, как вам немножко сэкономить НДС.

Письмо ФНС России от 18.11.2020 №СД-4-3/18980@

Идея очень проста: если строительная компания строит не только жилье, но и нежилые помещения в домах (речь идет о долевом участии в строительстве), то налоговики иногда по нежилым помещениям требовали НДС, когда застройщик отчуждал это нежилое помещение.

Благодаря нескольким определениям Верховного суда налоговики с Минфином наконец нашли общую позицию.

«Учитывая вышеуказанную позицию судов, услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу застройщиком участнику долевого строительства объекта по договору участия в долевом строительстве в виде нежилых помещений в многоквартирном доме, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 23.1 пункта 3 статьи 149 Кодекса».

Я лично сталкивался с тем, что налоговики говорят: «Да, при отчуждении квартиры НДС нет, но это помещение нежилое, это офис. И при его продаже нужно заплатить НДС». Ничего подобного. Слава богу, Минфин и налоговики с этим согласились на основании многочисленных определений Верховного суда Российской Федерации. Я на каждом семинаре толкую: налоговики и Минфин обязаны занимать позицию судов и не могут на этот счет иметь собственную точку зрения.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Владимир Туров
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