Скупой платит штрафы: что делать, если выплаты по госзакупкам задерживают

Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта информация для тех, кто зарабатывает деньги через госзакупки. То, что я наблюдал все эти годы — заказчики тянут до последнего. Выиграли тендер, подписали контракт, НДС должны заплатить в январе, а деньги на этот НДС получают только в декабре, когда заказчик расплачивается. И вот в категории «микро-, малый и средний бизнес» государство решило навести порядок. И это хорошая новость.

Федеральный закон от 22.12.2020 № 453-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7.32.3 и 23.83 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Теперь просрочка в оплате товаров, работ или услуг, закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства может дорого обойтись заказчику. У микробизнеса обороты доходят до 120 млн рублей, у малого бизнеса — 120-800 млн рублей, у среднего бизнеса — от 800 млн рублей до 2 млрд рублей. Все это считается без НДС. Плюс там еще идет оценка, относитесь вы к этой категории или нет. Например, по количеству сотрудников, работающих у вас — до 15 человек, до 100 человек и до 250 человек.

«Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 установлено, что срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)».

Раньше, если они не платили, то им за это ничего не было. А теперь,

«согласно внесенному в КоАП РФ дополнению нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

Конечно, штрафы невелики, но, может быть, это хоть как-то стимулирует заказчиков платить своевременно. Как минимум, вы будете знать, что если просрочка в оплате больше 15 рабочих дней после подписания всех документов о приемке, то вы можете намекнуть на штраф. Не знаю, как вы это будете использовать, но такая возможность предусмотрена.

Я хочу, чтобы не только нас драли: «хочу, плачу, а захочу, не заплачу», но и заказчиков немножко как-то стимулировали быть честными. Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Пусть эта информация кому-нибудь поможет бороться с недобросовестными заказчиками.

Спасибо и удачи в делах.