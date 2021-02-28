Жулик, не воруй: как ФСБ и МВД получат доступ к вашим «деньгам»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Единственное, что приходит в голову, глядя на общественно-политическую ситуацию в нашей стране (статья написана 3 февраля 2021 года) и глядя на некоторые нормативные акты, кажется, что кто-то объелся «Озверина». Потому что то, что происходит сейчас у нас, не может не вызывать озабоченность. Ладно, у меня не общественно-политический канал, я информирую вас об изменениях в законодательстве РФ, поэтому держите очередной законопроект.

Проект Федерального закона № 1025680-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»

Не успел начаться год, а у нас, естественно, опять нужно срочно вносить изменения в НК РФ. Вот срочно!

Я сто раз уже говорил: достаточно лишь одного-единственного фактора, с помощью которого можно быстро уничтожить вашу организацию, отбив всякое желание у людей вести бизнес и просто работать. Все, что нужно сделать – очень часто менять правила без предупреждения.

Просто меняйте правила в своей организации, раз в полгода или раз в квартал.

А у нас в Налоговый кодекс вносится изменений намного больше и чаще, чем раз в полгода и раз в квартал. Почему налогоплательщики так нервно реагируют на все эти изменения? Да потому что задолбали, даже если изменения хорошие.

Про изменения в ст. 11.2 НК РФ

Давайте вернемся к нашему законопроекту, который уже отправился на одобрение в Совфед. Что из этого законопроекта имеет к вам непосредственное отношение? Внесут изменения в п. 1 ст. 11.2 НК РФ и дополнят этот пункт предложением:

«В случаях, предусмотренных другими федеральными законами, личный кабинет налогоплательщика может быть использован также налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному кабинету налогоплательщика, для реализации ими прав и обязанностей, установленных такими федеральными законами».

То есть раньше только налоговики имели право доступа к вашему личному кабинету. А теперь в ваш личный кабинет может залезть кто угодно, если он получил доступ к личному кабинету для реализации своих обязанностей и полномочий.

Перевожу на человеческий язык: любая спецслужба, любой правоохранитель после того, как будут внесены изменения, может получить доступ к вашему личному кабинету. А если захочет, то легко, весело и с удовольствием, возбудив какое-нибудь уголовное дело, прилепит вас, как свидетеля к этому уголовному делу.

То есть они теперь получат доступ к личным кабинетам всех налогоплательщиков как юридических, так и физических лиц и ИП-шников.

А дальше делайте свои выводы, как наши госорганы будут распоряжаться той информацией, которую они получат из ваших личных кабинетов. И как быстро мы увидим слитые базы данных на Митинском рынке.

Про изменения в ст. 86 НК РФ

Давайте я расскажу вам про ст. 86 НК РФ, потом переведу ее на человеческий язык, а потом расскажу про перспективы ее изменений. Если налоговики хотят получить информацию о ваших личных счетах, обо всех оборотах по вашим лицевым счетам и узнать всю вашу подноготную, то они имеют право получить разрешение в вышестоящей налоговой инспекции узнать все ваши «делишки». Но налоговикам показалось этого мало, и они решили пойти дальше.

«Статью 86 дополнить пунктом 21 следующего содержания: «Банки обязаны выдавать налоговым органам имеющиеся в распоряжении копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент – банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в 4 случаях, предусмотренных настоящим пунктом».

Эта статья имеет отношение и к физическим, и к юридическим лицам, и к ИП. И все это в течение 3 дней.

В каких случаях налоговики имеют право направить этот запрос в банк и получить всю эту информацию об организациях, ИП, физлицах? В случае любой налоговой проверки, а также в случаях, предусмотренных ст. 93.1 НК РФ, если там кого-то проверяют, а вы смежник или контрагент, то и по вам могут получить любую информацию.

Также банки могут получить информацию, чтобы взыскать какие-то налоги с любого человека, организации или ИП. Или если налоговая инспекция принимает решение о приостановлении операций по счетам юрлица и ИП, то она имеет право тоже запросить всю эту информацию. Или налоговики принимают решение о приостановлении переводов электронных денежных средств. Случаев для получения информации перечислено довольно много.

А что касается физлиц, то налоговики напишут запрос в банк и получат из банка всю эту информацию. Естественно, при наличии согласия вышестоящего органа. Ну а в части, касающейся налоговой проверки, тут все довольно просто. Если физлицо получает какие-то дополнительные доходы на карточку, с которых он не платит налоги, то, естественно, он попал.

Про изменения в ст. 93.1 НК РФ

А еще дополнили ст. 93.1 НК РФ:

«Налоговыми органами могут быть запрошены документы (информация), связанные аостс ведением реестра владельцев ценных бумаг, у лица, которое осуществляет (осуществляло) ведение этого реестра, в соответствии с запросом уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации».

Чтобы еще по физлицам и по юрлицам посмотреть дополнительную информацию.

В этом законопроекте еще много всего интересного. Особенно много интересного для тех, кто подпадает под контролируемые сделки, контролируемые операции в соответствии со ст. 105.1, 105.14 НК РФ.

Вывод

Давайте для начала вывод сделаем про физических лиц. Что касается физических лиц, то прямо сейчас Центробанк заканчивает разработку программного обеспечения. Как только это программное обеспечение будет полностью опробовано и запущено в промышленную эксплуатацию, оно поступит в коммерческие банки. И в коммерческих банках с помощью этого программного обеспечения будут контролировать все операции физических лиц в автоматическом режиме, чтобы выявлять тех, кто получают какую-то «левую» копейку. Например, кто-то печет тортики на заказ или продает вещи в интернете.

Чтобы выявлять таких лиц, планируется установить автоматический обмен налоговой информацией между налоговиками и банками. Банки будут получать от налоговиков информацию в автоматическом режиме. И соответственно, банковской тайной между банками и налоговиками. То есть появится это ПО, оно будет выявлять подозрительные операции, информация будет уходить в налоговую, от налоговиков – к физлицам, чтобы те рассказали, откуда они взяли деньги и почему с них не заплатили НДС и НДФЛ. Откуда НДС возьмется у физлица? На основании ст. 2 и ст. 23 ГК РФ, физлицо, получающее доходы вне работы, должно стать ИП. А так как физлицо этого не сделало, то его посчитают ИП, в соответствии со ст. 11 НК РФ. И возьмут и НДФЛ, и НДС.

Как правило, «физик», бестолковый в налоговом праве, не читал Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 №33, не изучал ст. 145 НК РФ и не знает, как избавиться от НДС. И он как миленький, заплатит налог со всех карточных оборотов и НДС. Причем сверху, что тоже незаконно. Но заплатит. Именно так налоговики и делают. Плюс добавьте ко всему этому пени и штраф 20% по ст. 122 НК РФ.

А вот у юрлиц все «проще»: налоговики получат доступ к каждой транзакции. Это уже объявлено и запускается, это не секрет.

Теперь к нашему личному кабинету налогоплательщика как физического, так и юридического лица, будет иметь доступ кто угодно. Это здорово! Родина таким образом, залезая к нам в постель, ищет там террористов и не находит их, естественно. Но это хорошо, потому что мы после этого спим спокойно. Ну, и по поводу банков и налоговой тоже все понятно. Надо же использовать все возможности для пополнения бюджета РФ. Потому что, если вы перестанете пополнять бюджет РФ, это будет расценено, как воровство денег из кармана сами знаете кого. А воровать деньги из чужого кармана нельзя.

Выше нос, и удачи в делах. Прорвемся! Все будет хорошо!