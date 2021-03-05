Как обнал ради выживания привел к доначислениям

Добрый день, коллеги.

На повестке дня очередной случай, когда российский бизнесмен пытался выжить. Что значит «пытался выжить»? Вы знаете, что я против обналички, потому что я знаю, что можно сделать, чтобы добиться тех же самых результатов, не связываясь с обнальными конторами. А многие бизнесмены, которые не были у меня на семинарах, этого не знают. И поэтому они связываются с нехорошими конторами, но делают это не для того, чтобы родину ограбить или нанести ущерб бюджету РФ, они это делают, чтобы выжить.

И вот, очередной бизнесмен пытался выжить, но налоговики выполнили свою государственную миссию, сказали ему: «Ты выжить не должен, уважаемый». Наш бизнесмен дошел до Верховного суда и проиграл все суды.

В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 03.12.2020 № 301-ЭС20-19136 по делу № А79-12377/2018, подобная оптимизация НДС и налога на прибыль признана незаконной. Судьи указали, что нереальность хозяйственных операций подтверждена. Естественно, бизнесмену доначислили недоимки, пени и штрафы по следующим обстоятельствам. Прочитайте внимательно эти обстоятельства и не попадайтесь на них.

1. «Судами установлено, что лица, указанные в качестве руководителей организаций, либо отрицали свою причастность к хозяйственной деятельности названных организаций, либо не могли дать конкретных пояснений относительно осуществляемой ими деятельности и взаимоотношений с обществом».

То есть бизнесмен плохо подготовил «почву», плохо подготовил руководителей контрагентов.

2. «По адресам, указанным в первичных документах, контрагенты не располагались».

3. «Организации не обладали материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств перед обществом, не осуществляли платежи, характерные для организаций, ведущих реальную хозяйственную деятельность, представляли налоговую отчетность с минимальными показателями сумм налогов к уплате в бюджет». На каждом шагу бизнесмены допускают такую ошибку. На семинарах я подобно об этом рассказываю.

4. «Из выписок по операциям на расчетных счетах установлено отсутствие платежей, производимых в целях оплаты товаров, которые в дальнейшем реализовывались обществу». Они не тратили деньги на общехозяйственные расходы: интернет, связь, чай, кофе, туалетная бумага и т.д.

5. «Перечисление денежных средств по расчетным счетам контрагентов носило транзитный характер».

На семинаре вы получите точные критерии, которых нужно остерегаться и которые нужно соблюдать. А также полную картину, можно ли в 2021 году связываться с подобными конторами. На своих консультациях не видел ни одного бизнесмена, кто пытался бы нажиться на государстве. Я видел тех, кто, в силу недостатка знаний и желании выжить, пользовался подобной схемой. Поэтому у меня к российскому бизнесмену вопросов нет.

Напишите, пожалуйста, комментариях что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах!