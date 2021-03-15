Сколько «заработали» налоговики в 2020 году

Добрый день, уважаемые коллеги-бизнесмены.

Ну что, порадуемся за Родину и главу ФНС России Даниила Егорова, потому что он подвел итоги работы налоговых органов за 2020 год. Но давайте сначала вспомним, как 2020 год прошелся по миру бизнеса.

По словам главного защитника прав трудящихся бизнесменов господина Титова, если всех бизнесменов в РФ принять за 100 %, то пострадало в той или иной степени больше 80 %. А если взять всех пострадавших, то государство, по его словам, оказало помощь только 23 % российских бизнесменов. Все остальные остались вообще без помощи.

Как бы там ни было, в 2020 году пандемия очень сильно тряхнула мир бизнеса.

Тем не менее давайте выскажем наш респект главе ФНС, потому что в тот момент, когда в целом мир бизнеса страдал, господин Егоров своей качественной работой показал, как надо работать. У него наблюдался пусть небольшой, но рост.

Посмотрим в цифрах

Бюджет Российской Федерации формируется за счет налоговых органов, таможенных органов. Мы сейчас говорим только о налоговых органах. В консолидированный бюджет РФ поступило чуть больше 21 трлн рублей, что на 7,6 % меньше, чем за 2019 год, и это победа. Потому что если смотреть, насколько экономика упала в целом, то снижение сбора налогообложения всего на 7,6 % - это хороший результат.

Но были прибавки, и прибавки значительные. Например, без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), поступления в консолидированный бюджет составили 17,2 трлн. рублей и увеличились на 2,6 %. Помните, нефть даже уходила в отрицательную зону, поэтому и налог на добычу полезных ископаемых пострадал. А если НДПИ отбросить, то налоговые органы сработали лучше на 2,6 %.

Как написано в отчете, это произошло за счет эффективности налогового администрирования.

То, что это правда, я докажу на цифрах, с которыми выступал господин Егоров. Например, по НДС налоговики получили пусть небольшой, но плюс.

Рост сбора НДС в бюджет, несмотря на провал экономики, вырос на 0,3 % по сравнению с 2019 годом, когда не было никаких катастроф и пандемий. Правда, сумма по налогу на прибыль упала аж на 11,6 %. А вот по НДФЛ случился рост на 7,5 %. То есть усилия налоговиков по легализации заработных плат и налоговой базы дали ошеломительный результат.

«Прирост НДФЛ на 4 п.п. превышает темп роста фонда заработной платы. В государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн рублей, что на 2,3 % больше уровня 2019 года».

То есть все падали, а поступления налогов в бюджет выросли по страховым взносам и по НДФЛ. Значит, налоговики сработали качественно.

«Достичь таких результатов, несмотря на сложный в экономическом плане год, удалось, в первую очередь, благодаря аналитическим инструментам и системам контроля Службы, подчеркнул Даниил Егоров».

А в 2021 году эти аналитические системы контроля стали работать в разы лучше, чем в 2020 году. О результатах мы узнаем к концу года, а по-настоящему мы узнаем только на следующий год, когда налоговики в 2022 году начнут проверять 2021 год.

И это все происходит на фоне продолжающегося снижения выездных налоговых проверок. Их количество в 2020 году сократилось на 1/3 и составило всего-навсего 6 тысяч, и скоро выездные проверки, скорее всего, сведут к нулю. То есть налоговики обеспечили рост поступлений налогов, снизив количество выездных проверок.

За счет чего налоговики получают деньги?

Контрольные мероприятия дополнительно принесли в бюджет 300 млрд. рублей, из которых 158 млрд. рублей поступили благодаря аналитической работе.

Что такое аналитическая работа? Это когда налоговики берут бумажки, анализируют, смотрят цепочки, приглашают бизнесмена, кладут папочку на стол, говорят:

«Дорогой бизнесмен, вариантов у тебя немного: либо мы приходим и доначисляем тебе столько, либо откорректируй свои налоговые обязательства в сторону увеличения, сдай новые декларации по НДС и налогу на прибыль. Тебе хорошо будет и нам тоже».

И в прошлом году бизнесмены добровольно принесли в бюджет дополнительно 158 млрд. рублей. Это больше, чем налоговики собрали в результате выездных налоговых проверок. А благодаря новой версии АСК НДС-2 налоговики в цепочке взаимосвязей выбирают бенефициара, выгодоприобретателя разрывов по НДС, собирают на него папочку и дальше по сценарию. Вот это аналитическая работа.

Первые результаты этой аналитической работы мы увидим уже во 2 квартале. Сейчас закончится 1 квартал, сдадим декларации по НДС и увидим первые результаты этой аналитической работы. А еще мы увидим, как бизнесмены выстраиваются в очередь в жажде добровольно отдать деньги в бюджет.

Но в очередь будут выстраиваться те бизнесмены, которые не были у меня на семинаре и не научились законно оптимизировать налоги. Тот, кто посетит ближайшие семинары, конечно же, не попадет под такое давление со стороны налоговой.

Но настоящий дурдом начнется с 3 квартала, потому что с 1 июля у нас вступает в силу куча новых правил.

Про «доходы» ФНС

Егоров же нам пообещал, что он превратит налоговые органы в сервисную компанию по обслуживанию налогоплательщиков. С налогоплательщиками, по словам Егорова, нужно общаться и договариваться. Поэтому в 2020 году бесконфликтно урегулировано зачетов на 35 % больше, чем в 2019 году. Добровольно урегулировано отсрочек на 123,6 млрд. рублей, что в 7 раз больше, чем в 2019 году.

А особых «COVID-отсрочек» налоговики предоставили на 52 млрд. рублей, что позволило снизить количество приостановлений счетов налогоплательщиков на 160 %.

Дополнительно Егоров заявил о необходимости обеспечить динамику поступлений налоговых страховых взносов на уровне, соответствующему индикатору экономики. А также глава ФНС сказал, что нужно активизировать работу с крупными налогоплательщиками, декларирующими высокий уровень несформированного источника вычетов по НДС.

Переведу на человеческий язык. В этом году господин Егоров возьмется за крупных налогоплательщиков, которые допускают разрыв цепочки уплаты НДС, незаконно ставят НДС к вычету.

Выскажитесь, пожалуйста, как вам итоги ФНС. И похвалите господина Егорова, напишите: «Егоров молодец. Хорошо делает свою работу». Что, между прочим, правда.

Спасибо и удачи в делах.