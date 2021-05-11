Кто может получить имущественный вычет по НДФЛ

Добрый день, коллеги.

Если купили вы квартиру в ипотеку или взяли любой кредит под проценты у кого угодно и потратили деньги на покупку или строительство жилого помещения, то вы имеете право на 2 налоговых вычета.

Первый налоговый вычет на сумму 260 тысяч рублей, это 13 % от вашей зарплаты в 2 млн рублей. Если с 2 млн. рублей вашей зарплаты НДФЛ был взыскан, то 260 тысяч рублей налоговики вам вернут. Причем в 2021 году они начнут возвращать это в автоматическом режиме. Вам даже НДФЛ-3 сдавать не надо будет.

Второй налоговый вычет, на который вы имеете право, поименован в п. 4 ст. 220 НК РФ. Первый налоговый вычет пойдет в помощь вам по телу кредита, а второй налоговый вычет в сумме 390 тысяч рублей пойдет в погашение процентов по кредиту с суммы 3 млн. рублей.

И на семинаре я рассказываю, как законно вы бы могли оплатить за счет организации все проценты по кредиту на квартиру.

Письмо Минфина России от 18.01.2021 № 03-04-05/1833

Что делать, если вы купили квартиру, но никакой официальной зарплаты у вас не было. У вас были какие-то доходы, но НДФЛ с этих доходов в бюджет вы не платили. Можете ли вы воспользоваться налоговым вычетом? Нет, не можете.

«В частности, налогоплательщику, который израсходовал собственные денежные средства на приобретение в собственность жилого помещения, предоставляется право на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных им расходов на приобретение такого жилого помещения.

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В соответствии с установленным в Кодексе общим подходом предоставление имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц закрепляется как право налогоплательщика для получения имущественного налогового вычета. При этом именно налогоплательщик должен израсходовать собственные денежные средства и именно он должен приобрести в собственность объект недвижимости.

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Таким образом, закрепляя право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных расходов на приобретение жилого помещения, Кодекс устанавливает, что получают данное право только те налогоплательщики, которые израсходовали собственные денежные средства и приобрели в собственность объект недвижимости».

Это письмо подписал замдиректора департамента В.В.Сашичев 18 января 2021 года. В котором он ссылается на НК РФ. Я, когда это прочитал, а я неплохо так знаю некоторые вещи из Налогового кодекса, думаю: «Подожди, где там это написано? Нет там этого». Но на всякий случай проверил. Вдруг там это написано, а я упустил. В налоговом кодексе нет ни слова про собственные денежные средства.

Можно трактовать, что налогоплательщик должен израсходовать собственные денежные средства, только исходя из цитаты НК РФ, где написано, что налогоплательщик должен был получить доход, уплатить с него НДФЛ и тогда он имеет право получить налоговый вычет. То есть, человек должен был получить доход, заплатить НДФЛ и тогда получить налоговый вычет.

По моему мнению, господин Сочишев, вместо того, чтобы воспользоваться нормами п. 7 ст. 3 НК РФ и трактовать все неясности в законодательстве о налогах и сборах в пользу налогоплательщика, пытается толковать эти нормы в пользу налоговых органов, государства, но никак не граждан. Я считаю, что это неправильно.

Неважно, у кого вы взяли деньги. Там много разных налоговых вычетов. Если вам папа дал деньги, и потом вы купили квартиру за 5 млн. рублей, продали за 5,5 млн. рублей (и владели квартирой меньше 5 лет), то вы должны заплатить НДФЛ только с разницы 500 тысяч. Но ни в коем случае не с 5,5 млн рублей. Потому что, как пишет Сашичев, эти деньги ты не заработал.

Нет, я такой нормы в ст. 220 НК РФ найти не смог. Я считаю, что я прав больше, чем В.В. Сашичев. Потому что я трактую эти нормы в пользу налогоплательщика, как и написано в НК РФ, а не в пользу чиновников и налоговиков.

А что вы думаете по этому поводу? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.