Про выплаты сотрудникам после ликвидации компании

Добрый день, коллеги.

В прошлом году Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон, который регулирует правила выплаты зарплат и компенсаций при ликвидации компании или сокращении штата.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ

Если вы собираетесь ликвидировать компанию и/или сократить людей, и если вы работаете не на Севере, а в обычных российских условиях, то вы должны выдать сотрудникам двухмесячное пособие. А если он не устроился на работу, то и за третий месяц вы, как бывший учредитель из своего кармана должны будете заплатить. А если человек работал в условиях Севера, и не устроился на работу после ликвидации, то вам придется заплатить за 4, 5 и 6 месяц.

Так написано в законе, но был не прояснен один интересный вопрос. А что, если вы увольняете человека раньше ликвидации или сокращения штата. То есть, если вы собираетесь ликвидировать компанию или сократить численность, вы должны предупредить сотрудников минимум за 2 месяца до «расставания». А что, если вы его предупредили за 2 месяца, эти 2 месяца он должен отработать, но вы его решили уволить раньше?

Что делать?

В этом случае вы должны будете заплатить допкомпенсацию в сумме среднего заработка, рассчитанного пропорционально периоду, оставшемуся до конца двухмесячного срока. И эта компенсация не будет облагаться ни НДФЛ, ни страховыми взносами.

Письмо Минфина России от 15.02.2021 № 03-04-05/10004

Почитайте это письмо, оно пойдет на пользу. В письме дается много дополнительных документов.

То есть, сегодня у меня две новости: хорошая и плохая. И плохая новость в том, что бывший работодатель из своего кармана должен платить компенсации, как обычные, так и дополнительные. Где он возьмет деньги — непонятно. Но есть и хорошая новость: с допкомпенсации не надо платить страховые и НДФЛ.

Опрос

Давайте проведем небольшой опрос: как вы считаете, насколько правильно то, что государство все время накладывает на работодателей, все новые и новые обязательства? Насколько это рационально? Непросто же так бизнесмен решил сократить кадры? Наверное, организация не выживает, не справляется. Поэтому и сокращает. Не просто же так бизнесмен решил ликвидировать компанию... Законно ликвидировать, потому что бросить он ее не может.

Теперь, если бизнесмен бросает компанию, то по № 488-ФЗ в течение 5 лет налоговики дважды ее могут проверить и доначислить все налоги.

Напишите, что вы об этом думаете. А если хотите легально сэкономить на налогах и сборах: на НДС, прибыли, страховых, НДФЛ, то жду на ближайшем семинаре.

Спасибо и удачи в делах.