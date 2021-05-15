Вы заплатите НДС за вашего контрагента. Так решил ВС РФ

Добрый день, уважаемые коллеги.

Ну что, вернемся опять к НДС и к борьбе государства с незаконными вычетами и возмещениями.

Новость в том, что позиция Верховного Суда РФ по вычетам НДС поменялась в нехорошую для бизнесменов сторону. Если раньше, в соответствии со ст. 54.1 НК РФ и с судебно-арбитражной практикой, все, что нужно было сделать, – это доказать факт реальности поставки, выполненной работы или оказанной услуги. И мы могли ставить НДС к вычету, даже если счета-фактуры были неправильно оформлены или были еще какие-то ошибки. Например, ваш условный поставщик не соответствовал всем признакам самостоятельности и добросовестности. Но если в суде вы доказали факт реальности поставки, то вы могли ставить НДС к вычету. Сейчас ситуация поменялась.

Письмо ФНС России от 06.04.2021 № БВ-4-7/4549@ «О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2021 года по вопросам налогообложения»

«Сама по себе правосубъектность и экономическая самостоятельность контрагентов проверяемого налогоплательщика не является основанием для получения последним налоговой выгоды если наличествуют доказательства о причастности его к правонарушениям, направленным на неправомерное уменьшение налоговой обязанности или если ему было известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты налогов в процессе обращения товаров (работ, услуг)».

Написано несколько мутновато, но идею вы уже поняли. Давайте теперь более подробно на это посмотрим.

«В сложившейся ситуации при рассмотрении вопроса о том, могут ли негативные последствия неуплаты налога на добавленную стоимость «техническими» компаниями быть возложены на налогоплательщика – покупателя, в частности, имеет значение установление факта причастности налогоплательщика к нарушениям, допущенным в процессе обращения товаров (работ, услуг), то есть направленность действий налогоплательщика на получение экономического эффекта за счет непосредственного участия в уклонении от уплаты налога совместно с лицами, не осуществлявшими реальной экономической деятельности, а равно информированность налогоплательщика о допущенных этими лицами нарушениях».

Давайте переведу это на человеческий язык. Само по себе вроде бы верно, но уж слишком широко толкуется. То есть даже факт реальности поставки товаров, работ, услуг, больше не означает, что вы имеете право поставить НДС к вычету. Потому что если будет обнаружено, что вы, как покупатель или заказчик, как-то влияли на то, что ваш контрагент не заплатил НДС, то вы не будете иметь прав ставить его к вычету.

«При установлении названных обстоятельств само по себе реальное исполнение операций по реализации товаров (работ, услуг) непосредственным контрагентом налогоплательщика («контрагентом первого звена») не позволяет налогоплательщику – покупателю претендовать на получение налоговой выгоды в отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога».

То есть даже если вы действительно купили товар, работу или услугу у контрагента первого звена, и он действительно ее исполнил, но при этом отсутствовал экономический источник вычета или возмещения налога… А что значит, отсутствовал экономический источник вычета? Прежде чем вы поставите НДС к вычету, тот должен заплатить НДС. Вот что считается экономическим источником вычета.

То есть ваш контрагент платит НДС, вы ему заплатили деньги, факт реальности поставки товаров, работ, услуг доказан. Но теперь, чтобы вы имели право на вычет или на возмещение, у вас должен быть экономический источник вычета. То есть контрагент должен отдать этот НДС в бюджет, только в этом случае вам позволено ставить НДС к вычету.

«Следовательно, как и ранее, в условиях действующего в настоящее время законодательного регулирования исключается возможность применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость полностью или в соответствующей части в ситуациях, когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без формирования источника вычета (возмещения) налога, или во всяком случае, если ему было известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты налога на добавленную стоимость в процессе обращения товаров (работ, услуг)».

И к чему мы приходим? Вывод тут вообще шедевральный. Общество с ограниченной ответственностью, естественно, попыталось оспорить подобный подход.

«Данные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2021 № 309 ЭС20-17277 по делу № А76-2493/2017».

«При этом Судебная коллегия не согласилась с позицией общества относительно недопустимости возложения на него неблагоприятных последствий неуплаты налога на предшествующих стадиях обращения товаров (работ, услуг), и мотивированной наличием у государства обязанности взыскания налога, прежде всего, с его контрагентов, обладающих, по доводам налогоплательщика, правосубъектностью и экономической самостоятельностью.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации указала, что применение такого подхода означало бы установление очередности в удовлетворении требований государства относительно уплаты налога среди лиц, причастных, по сути, к одному правонарушению, и позволяло бы некоторым из этих лиц продолжать извлекать выгоду из своего совместного с иными лицами противоправного поведения за счет казны».

Вывод

Вы только вдумайтесь в это! Но мне этот вывод понятен: берем деньги у того, у кого они есть. А почему бы ему ставить очередность? Почему бы не взыскать деньги с тех контрагентов, которые не заплатили НДС? Ведь на бумаге-то все верно. Предположим, что здесь действительно суды доказали, что налогоплательщик действительно занимался обналичкой. А раз обнальная контора не заплатила НДС в бюджет, то будем брать НДС с заказчика. Потому что, как здесь написано, источника вычета теперь у его нет. Но представьте себе другую ситуацию: вы работаете с контрагентом, но он по какой-то причине не заплатил НДС. И у вас теперь нет экономического источника вычета, потому что ваш контрагент не заплатил НДС, который вы ему передали. И теперь вы не можете поставить НДС к вычету.

То есть вы купили у контрагента какой-то товар за 1 000 рублей, в том числе НДС 167 рублей. И вы 167 рублей поставили к вычету, потому что вы думали, что он НДС отдаст в бюджет. Контрагент даже выдал вам на эти 167 рублей счет-фактуру, где написано, что он согласен 167 рублей отдать в бюджет. И вы на основании счета-фактуры, сформированного по ст. 169 НК РФ, поставили НДС к вычету. Вы все сделали правильно. А государство к вам приходит и говорит: «Нет, у вас не сформирован экономический источник вычета, потому что контрагент не заплатил НДС в бюджет».

Но я-то тут при чем? Более того, Верховный суд говорит: «Да не, не надо нам указывать. Мы не будем тут устанавливать какую-то очередность, кого нам наказывать, с кого взыскивать НДС. Потому что мы теперь взыщем налоги с того, с кого мы захотим». Я вам только что это процитировал.

Знаете, чем дальше в лес, тем толще тараканы. И тем больше торчат уши революционной целесообразности. В чем заключается революционная целесообразность? Раскулачить всех к чертовой матери! Возможно, в данном случае бизнесмен занимался обналом и, типа, так ему и надо. Ну, с точки зрения государства. Но я боюсь распространения этой практики на нормальных бизнесменов. Потому что у нас появилась идея так называемой «налоговой оговорки». Я считаю, что все бизнесмены хорошие, они уже одним фактом своего существования создают национальное достояние страны.

А что вы об этом думаете, господа бизнесмены? Что вы думаете об этой сменившейся парадигме налоговиков и государства? «Если твой поставщик не заплатил НДС, то нам плевать, что ты доказал акт реальности поставки, мы все равно с тебя снимем шкурку» Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.