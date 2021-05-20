Добрый день, уважаемые коллеги.

Центральный Банк опубликовал подробнейшую концепцию цифрового рубля. Я ее, естественно, всю проштудировал. Но сегодня поговорим о коротенькой справочке по всей этой концепции.

До конца года в опытную эксплуатацию будет запущена платформа, на которой будет располагаться новый тип рубля так называемый «цифровой рубль». В первом квартале 2022 года это уже начнет потихонечку работать и в течение года все будет настроено, проверено и запущено.

Что такое цифровой рубль?

Сейчас у нас есть наличный рубль, есть безналичный рубль. А еще будет цифровой рубль. Цифровой рубль будет безналичным, но на нем будут свои идентификационные признаки. И каждый выпущенный на свет божий эмитированный ЦБ РФ рубль можно будет отследить: как он попал к вам, а потом, где вы его передали и т.д.

То есть безнальные рубли так не проследишь, а цифровой можно будет отследить, потому что на нем будут свои идентификационные признаки.

И вот что, зачем и почему, и что еще будет, давайте я вам сейчас прямо тезисно расскажу. Итак.

«Банк России открывает кошельки финансовым организациям и Федеральному казначейству».

То есть прямо сейчас создается платформа, где будут выпускаться цифровые рубли. Эта платформа будет принадлежать Центральному банку. На этой платформе ЦБ РФ откроет цифровые кошельки для каждого коммерческого банка и для федерального казначейства, чтобы оно могло финансировать бюджетные проекты.

«Финансовые организации открывают кошельки клиентам на платформе цифрового рубля и осуществляют по ним расчеты».

И вы, как физическое лицо или как юридическое лицо, будете напрямую иметь цифровой кошелек на платформе ЦБ РФ. Но открывать этот кошелек вам будет коммерческий банк.

«К ее ключевым аспектам относится следующее:

эмитентом цифрового рубля является Банк России;

цифровой рубль — обязательство Банка России (обратите внимание, что это не обязательство Российской Федерации, это не обязательство нашего государства, подкрепленное там какими-то ресурсами. Это всего-навсего обязательство Банка России. Ну да ладно);

зачисление цифрового рубля осуществляется в результате соответствующего списания безналичных средств в соотношении 1:1;

клиенту открывается только один кошелек в цифровых рублях (неважно, в каком банке вы открыли кошелек, им вы можете пользоваться через любые другие банки, где у вас открыты счета. Один кошелек на каждый банк, один кошелек на каждое физическое лицо, один кошелек на каждое юридическое лицо);

кошельки клиентов в цифровых рублях размещаются на платформе цифрового рубля и не отражаются на балансе финансовых организаций (почему не отражаются на балансе финансовых организаций? Потому что они не принадлежат финансовым организациям. Финансовая организация будет лишь брать комиссию, которая будет стандартной для всех банков. И на этом банки будут зарабатывать);

на размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный доход на остаток;

при банкротстве финансовых организаций средства на кошельке доступны клиенту через любую другую финансовую организацию, где он обслуживается».

Если какой-то банк обанкротится, средства на вашем кошельке никуда не денутся. Они останутся доступны. И вы можете в свой кошелек войти через любую другую финансовую организацию, где вы обслуживаетесь.

Будет обеспечена конфиденциальность, анонимность. Естественно. В этой концепции написано, что каждую транзакцию в цифровых рублях банки будут проверять на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Все будет типа безопасно, никто не может влезть в ваш цифровой кошелек. И даже если хакеры украдут у вас эти цифровые рубли, выведут на себя, то эти деньги вычислят и вернут вам обратно, потому что каждый рубль будет пронумерован.

«Повышение уровня безопасности за счет наличия уникальных номеров цифровых рублей, позволяющих отследить их движение и упростить восстановление нарушенных прав владельца в случае их утраты или хищения».

Ну, отлично. Тут еще много преимуществ описывается.

В чем плюс для государства?

Главное преимущество — это контроль за расходованием бюджетных средств. Ибо платформа цифрового рубля обеспечит гарантированную адресную доставку целевых выплат гражданам и бизнесу.

Приведу реальный пример: в бюджете было выделено 100 млрд. рублей на строительство дороги. Некоторое количество миллиардов, тут точную цифру называть не буду, это откат. А теперь отката не будет. Почему? Федеральное казначейство, получив эти 100 млрд. рублей, переведет их в цифровые рубли, прежде чем отдать их строительной компании на строительство дороги. И сразу будет видно, куда ушел каждый рубль.

И то же самое будет с налогами. То есть цифровой рубль позволит жесточайшим образом контролировать уплату налогов по каждой транзакции, по каждой операции. С одной стороны, добросовестным налогоплательщикам и гражданам цифровой рубль дает дополнительные преимущества. И даже если у вас не будет интернета, вы все равно сможете пользоваться цифровым рублем. Только вы должны заранее со своего онлайн-кошелька, перевести деньги в офлайн-кошелек, который будет в телефоне.

То есть довольно много удобств создает этот цифровой рубль. Но, с другой стороны, есть и некоторые вопросы. Как сказал один замечательный чиновник: коррупция в нашей стране неизбежна, ее убирать нельзя, потому что тогда государство развалится. Так вот, как же теперь быть с откатами? Как быть-то вообще? Вот мне интересно. Я немножко не понимаю.

Идея сама по себе неплохая. Она обсуждалась довольно долго. Эксперты обсуждали, Центральный банк опросы проводил, совещания проводил, около 170 финансовых организаций принимали участие в обсуждении этой идеи. Было разработано 4 концепции. Я вам рассказал только про одну из концепций, которая оказалась самой востребованной. За нее проголосовало больше 70 % банкиров.

И вот в следующем году у нас появится новый тип рубля — цифровой рубль. Выскажитесь, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Рады ли вы, что появляется цифровой рубль, или у вас есть на этот счет какие-то опасения?

Спасибо и удачи в делах.