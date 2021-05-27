В России появится суперсервис «Цифровое исполнительное производство»

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня новость: все исполнительное производство по взысканию субсидиарной ответственности и по изъятию денег и имущества у должников будет переведено в электронный вид.

Проект Федерального закона № 1144920-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов»

«Проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов“ (далее — законопроект) разработан в целях реализации подпункта 1.1 дорожной карты реализации суперсервиса „Цифровое исполнительное производство“, которая утверждена протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 11 июля 2019 г. № 11.

Целями создания суперсервиса „Цифровое исполнительное производство“ являются: повышение осведомленности сторон исполнительного производства, повышение прозрачности работы судебного пристава по исполнительному производству для сторон исполнительного производства, упрощение процесса предъявления исполнительных документов взыскателями на исполнение, упрощение процесса подачи заявлений, жалоб, ходатайств в Федеральную службу судебных приставов.

В целях реализации суперсервиса „Цифровое исполнительное производство“ законопроектом предлагается включить в перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, идентификационный номер налогоплательщика должника организации».

Почему вводится этот суперсервис?

Потому «законодательство Российской Федерации не предусматривает наличия у гражданина единого идентификатора». О, как! А я-то думал, что ИНН и является единым идентификатором. Оказывается, нет. Но я вас обрадую: в мае 2021 года происходит загрузка в уже созданный цифровой сервис Единый государственный регистр учета населения РФ. Я о нем уже рассказывал. Этот сервис поручено сформировать налоговикам. Там будет открытая, закрытая часть, есть постановление правительства о заполнении этого сервиса. И в мае произойдет заливка информации и 2-3 месяца на обкатку.

А они тут утверждают, что у нас пока нет единого идентификатора. Ну так появится к концу года, какая разница? И из-за того, что у нас нет единого идентификатора, то «для однозначной идентификации граждан используется ряд идентификаторов — паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета и др.». Типа, этих данных недостаточно и служба судебных приставов путается. А теперь, когда этот цифровой сервис будет введен, мы путаться перестанем.

«Риски ошибочной идентификации частично будут минимизированы в результате реализации Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ».

Почему частично? Почему не полностью? Если у нас у всех будут идентификаторы... Ну не знаю.

Более того, теперь у нас будут по-другому формироваться судебные приказы. В судебных приказах и в исковом заявлении, в исполнительном документе должны быть указаны дата и место рождения лица-взыскателя и ответчика-должника. Ну и много-много всего интересного.

«Кроме того, законопроектом предусмотрено обязательное указание в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства) ответчика (должника)».

Вывод

Ну что я вам скажу? Нам же обещали, что все будет в электронном виде. Глава ФНС России Егоров говорил, что налоговые органы будут превращены в сервисную компанию по обслуживанию налогоплательщиков. Все будут в равных условиях, и налоговики смогут взыскивать налоги с каждой транзакции, а также смогут сами рассчитывать наши налоги.

Уже есть законопроект, в соответствии с которым вы можете открыть счет в Федеральном казначействе, кинуть туда деньги, а налоговики за вас посчитают налоги и самостоятельно их заплатят. А потом вам сообщат и скажут пополнить свой кошелек, потому что деньги кончились.

И эта цифровизация исполнительного производства в ту же тему. Чтобы можно было взыскивать с должников все налоги, что называется, в абсолютно безусловном порядке. А добавьте сюда еще платформу «Сведения о населении», добавьте сюда еще сервис конкурсных арбитражных управляющих... И все сведения будут у государства как на ладони. То есть от ответственности, с точки зрения государства, теперь не уйдешь. Ни с кем не договоришься.

Ведь это же хорошо, порядка будет больше. Знаете, это все можно использовать как во благо человеку, так и против него. И вот это единственное опасение, которое у меня есть. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого законопроекта.

Спасибо и удачи в делах.