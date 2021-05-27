Как выбить неустойку у государства, которое не выполнило решение суда

Добрый день, коллеги.

Если государственный орган не выполняет решение суда, то вы можете взыскать с него неустойку.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2021 № 306-ЭС20-12906 по делу № А55-31496/2016

Предприниматель обратился в администрацию Самары с заявлением предоставить ему в собственность земельный участок без предъявления торгов на основании п. 2 ст. 39.3 и 39.20 Земельного кодекса. Департамент отказал, сославшись на то, что в соответствии с информационной системой обеспечения градостроительной деятельности, часть испрашиваемого земельного участка была расположена в границах территории общего пользования.

Предприниматель заявил в Арбитражный суд требование о признании незаконным отказа департамента в рассмотрении его заявления о выкупе земельного участка. А также заявил требование о направлении в адрес заявителя проекта договоров купли-продажи испрашиваемого земельного участка по цене 40 % от кадастровой стоимости.

Судьи трех инстанций его требования удовлетворили. Однако департамент судебные акты не исполнил. Предприниматель — молодец, ссылаясь на неисполнение решения, обратился в Арбитражный суд с заявлением о взыскании с департамента суммы в размере 5 616 рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Арбитражный суд Самарской области и вышестоящий апелляционный суд иск удовлетворили. Однако Арбитражный суд Поволжского округа отменил указанные судебные акты и отказал в удовлетворении заявления предпринимателя о присуждении ему неустойки. Но Верховный суд восстановил право предпринимался.

«Таким образом, суд на основании положений части 4 статьи 174 АПК РФ вправе по требованию заявителя присудить денежную сумму, подлежащую взысканию с государственного органа или органа местного самоуправления (ответчика), на случай неисполнения им судебного акта, обязывающего совершить определенные действия, связанные с передачей и оформлением прав заявителя (истца) на земельный участок. Названная сумма определяется на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения».

Вывод

Конечно, это хорошее судебное решение. Нам давно нужно уравновесить права налогоплательщиков с правами государственных органов, чиновников, неважно. Чтобы у граждан было точно такое же право. Ведь у государства есть право нас карать, наказывать и так далее. Такое же право должно быть у граждан. У граждан должно быть больше этих прав. Вплоть до того, чтобы чиновники несли уголовную ответственность за нереализованные проекты, невыполнение своих обещаний, которые они дают.

Вы скажете: «Да не, у нас уже есть ответственность за нецелевое использование бюджетных средств». Да перестаньте. Система должна быть полностью изменена. Суды должны быть в этой части полностью изменены. Правоохранительная система должна стоять не на страже интересов государства, а в равной степени еще и на страже интересов граждан, понимаете? Вот о чем речь.

И более того, должна быть создана система, при которой государство защищает граждан от самой себя. Вот чего нам не хватает. Поэтому здесь, конечно же, решение Верховного суда я полностью поддерживаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение.

Спасибо и удачи в делах.