Хотите как в Европе? Ловите прогрессивную шкалу НДФЛ до 45 %

Добрый день, уважаемые коллеги.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову.

«Для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата – 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1 % самых высокооплачиваемых работников – повысить уровень налоговой нагрузки до 45 %», – говорится в предложениях к стратегии.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15 % НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн. рублей не являются достаточными.

Как пояснила ТАСС член совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, генеральный директор «Аудит Груп» Юлия Георгиева, данное предложение «перекликается с проектом федерального закона «О внесении изменений в ст. 224 части второй Налогового кодекса РФ», внесенного на обсуждение в Госдуму 10 марта, где законодателем предлагается введение прогрессивного налогообложения по пяти группам налогоплательщиков».

И дальше расписывают, как будет расти НДФЛ и как они собираются вводить прогрессивную ставку по НДФЛ.

Хочешь убить деловую активность? Хочешь сделать так, чтобы мир бизнеса по-прежнему делал все возможное, чтобы уйти в тень? Вводи прогрессивные налоги, в частности, на заработную плату. Хочешь отбить у людей желание качественно работать и много зарабатывать? Вводи прогрессивную шкалу НДФЛ. Хочешь сделать так, чтобы люди всячески искали какие-то иные варианты, в том числе дополнительные, чтобы работать не на Родине, а где-нибудь в другом месте? Вводи прогрессивную шкалу НДФЛ. Сделай все как в цивилизованной Европе, где налоговые ставки идут от 30 % до 45 %. И типа: «Они же терпят, живут хорошо и мы потерпим».

Нет, тут нужно рассматривать комплекс факторов. Лично я категорически против этой восхитительной инициативы нашего главы ТПП по введению прогрессивной шкалы НДФЛ за 45 %.

А что вы об этом думаете? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.