ФНС разработала «балльные» критерии по раскрытию схем с НДС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики разработали новую методику, которую они активно стали использовать, чтобы определять выгодоприобретателей в цепочках поставщиков и покупателей, если в этих цепочках присутствует разрыв по НДС.

Сегодня мы поговорим о системе баллов из этой методички. И если внутри этой цепочки есть разрыв по НДС, и вы наберете максимальное количество баллов, то велика вероятность, что вас посчитают выгодоприобретателем этого разрыва НДС. Даже если этот разрыв произошел не в первом звене, а во втором, третьем, четвертом или даже пятом — такова методика.

По каким критериям налоговики будут оценивать роль компании в схемах

Критерий № 1. Внеоборотные активы (по бухгалтерской отчетности за два года)

Если величина этого критерия больше 5 млн. рублей, то вы получите 10 баллов. Подчеркиваю, максимальный балл будет означать, что вы как раз и являетесь выгодоприобретателем этих разрывов. Если у вас внеоборотных активов от 100 000 до 1 млн рублей, то вы получите 5 баллов. Если меньше необоротных активов 100 000 рублей будет, то 0 баллов.

Критерий № 2. Доля вычетов в общей сумме исчисленного в НД по НДС

Если у вас доля вычетов меньше 90 %, то вы получаете максимальный балл — 10. Если доля вычетов 90-95 %, то вы получаете 5 баллов, а если более 95 % — 0 баллов.

Вы скажете, что это абсурд и тут нет никакой логики. Но кое-какая логика тут есть. О ней чуть дальше.

Критерий № 3. Среднесписочная численность работников (за два года)

Если у вас в компании работает больше 30 человек, то вы получите 10 баллов. Если у вас от 10 до 30 человек в штате, то вы получите 5 баллов. А если меньше 10 человек — 0 баллов.

Критерий № 4. Ежемесячная оплата труда (за два года)

Если у вас легальная зарплата по ведомости больше 35 000 рублей, то вы получаете 10 баллов, от 15 000 до 35 000 рублей, то вас ждут 5 баллов, а если меньше 15 000 рублей, то вы получаете 0 баллов.

Критерий № 5. Объекты в собственности (здания, земельные участки, транспорт)

Если эти объекты есть в собственности вашей компании, то вы сразу получаете 15 баллов, если нет — 0 баллов.

Критерий № 6. Государственные контракты

Если у вас были госконтракты на сумму больше 1 млн. рублей, то вам начислят 10 баллов. А если у вас не было госконтрактов, то — 0 баллов.

Критерий № 7. Контролируемые сделки

Если у вас были контролируемые сделки и вы о них написали в уведомлении, вы получаете 20 баллов, не было в уведомлении — 0 баллов.

Критерий № 8. Выездные налоговые проверки

Если у вас были выездные налоговые проверки, вы получаете 10 баллов, не было — 0 баллов.

И так далее и тому подобное. То есть существует система плюсования и минусования баллов. То есть вам сначала баллы начислят, а потом могут и вычесть.

За что могут вычесть баллы:

если вы указали, что у вас присутствует недостоверность адреса регистрации вашей компании — минус 5 баллов;

если присутствует недостоверность в отношении учредителя — минус 10 баллов;

если присутствует недостоверность сведений в отношении директора — минус 20 баллов;

если у вас нет открытых счетов — минус 5 баллов;

если у вас было возмещение НДС на сумму больше 1 млн рублей — минус 10 баллов.

Таким образом, все мы будем разделены на категории. У кого-то будет много баллов, а у кого-то будет 0 баллов в этой цепочке. Так вот, тот у кого 0 баллов, он будет считаться обнальной конторой. А тот, у кого много баллов, будет считаться выгодоприобретателем внутри цепочки.

Соответственно, выгодоприобретателем будет назначен тот, у кого больше 50 баллов. Предполагаемыми выгодоприобретателями будут назначены те, у кого от 20 до 49 баллов, а техническими звеньями/обнальными конторами будут назначаться те, у кого меньше 20 баллов.

Как работает эта система

Что сделают налоговики после того, как они кого-то назначат выгодоприобретателем, кого-то возможным выгодоприобретателем, а кого-то «техничкой»? После назначений налоговики должны будут утвердить их на уровне инспекций. Т. е. как бы одобрить статус выгодоприобретателя. На уровне инспекций, куда сдали плохую декларацию, уже выявляется предполагаемый виновный.

Дальше это должно быть одобрено управлением ФНС России, которое курирует налоговую инспекцию, куда была сдана плохая декларация. С этими выводами должна будет также согласиться инспекция, так называемых выгодоприобретателей, и их начальство.

И после этого уже будет расписан механизм согласительных процедур, которые будут проходить. И если компанию уже признали выгодоприобретателем, то на нее будет собираться досье. Оно уже собирается, я вам уже состоявшийся факт рассказываю. Этого человечка вызовут и скажут: «Человек дорогой, сдай, пожалуйста, уточненку. И заплати все налоги, которые вот тут ты принял к вычету, потому что у тебя есть разрыв на пятом колене. Ответь, пожалуйста, за пятое колено. Убери все эти вычеты к чертовой матери и доплати налоги добровольно, иначе мы тебя признаем виноватым на основании ст. 54.1 НК РФ».

Парочка примеров из моей практики

Я знаю уже много клиентов, которые рассказывали мне свои горести в моем кабинете. Они уже попали под этот статус выгодоприобретателя. Приведу конкретный пример, я его уже как-то упоминал. Один клиент говорит, что его пригласили и предложили ему доплатить 56 млн. рублей. И он их доплатил, потому что испугался, что если бы они пошли дальше, вдруг бы они увидели еще что-то. А после наших подсчетов, мы выяснили, что с него смогли бы взыскать максимум 17 млн. рублей.

Или другой случай, там речь шла о 42 млн. рублей. Тут я просто смеялся в голос. Я, когда сделал интервью клиенту, узнал, что он просто отдал 42 млн. рублей и все. У него были стопроцентные доказательства факта реальности поставок. Документы все были в порядке. Его тупо напугали. Ладно, деньги девать некуда, хорошо.

Вывод

Вот так работает эта система уже сейчас. В прошлом году она проходила тестирование, и с июня по декабрь бизнесмены добровольно, по данным главы ФНС России, отдали 158 млрд рублей. Сколько сотен миллиардов бизнесмены отдадут добровольно в этом году, я даже не знаю. Дождемся окончания года.

Мой вывод очень простой: посмотрите дату моего ближайшего семинара и научитесь не отдавать эти безумные миллионы и миллиарды. Стоимость семинара точно меньше 56 млн рублей, которые отдал бизнесмен. Это я вам приводил реальные примеры по результатам моей работы с бизнесменами. Это точно дешевле, чем попасть под все эти восхитительные критерии, которые налоговики для вас разработали.

Спасибо и удачи в делах.