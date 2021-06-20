Что такое личный фонд и как он спасет ваши деньги

Добрый день, коллеги.

В прошлом году вступил в силу закон, которым государство разрешило создавать наследственные фонды. Вы можете поместить туда свои активы, и после вашей смерти эти активы сохраняются. Ваши люди этим наследственным фондом управляют, ваши потомки не могут его раздербанить, но при этом получают дивиденды. Хороший закон, он еще с прошлого года действует.

Проект Федерального закона № 1172284-7 «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации»

В этом году этим законопроектом государство решило разрешить людям и бизнесменам в том числе создавать прижизненные фонды, которые будут называться личными фондами.

«Личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления».

Законопроект предполагает, что наследственный или посмертный фонд (это у нас прошлогодний закон) – это разновидность личного фонда. Этот фонд, который сейчас можете создавать, он прижизненный.

«Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них».

Все решения, связанные с управлением фонда, принимает учредитель. Учредитель вносит имущество в фонд. Но чтобы создать личный фонд, стоимость имущества по оценке должна быть не меньше 100 млн. рублей.

Личный фонд и безопасность бизнеса

Можно ли этот фонд использовать для обеспечения безопасности активов? Можно, но по прошествии трех лет с момента его создания. Первые 3 года есть субсидиарная ответственность личного фонда по обязательствам учредителя. С другой стороны, 3 года – это миг, время идет очень быстро.

Почему бы сейчас не озаботиться и создать личный фонд, внести туда активы, потерпеть 3 годика и жить в безопасности. Через 3 года субсидиарная ответственность на активы, находящиеся в личном фонде, распространяться не будет. Правила игры этого личного фонда все равно определяете вы. Этот фонд может сдавать в аренду активы вашим же организациям, почему бы нет.

Судьба личного фонда

Дальше этот фонд может переоформить в наследственный фонд. Эти активы после вашей смерти тоже будут сохранены.

«Имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество созданного им фонда. Безвозмездная передача иными лицами имущества в личный фонд не допускается».

Я уже говорил про субсидиарную ответственность первые 3 года. Информация о том, что находится в личном фонде является конфиденциальной, раскрытию не подлежит.

«Устав личного фонда, условия управления личным фондом и иные внутренние документы личного фонда при жизни учредителя фонда могут быть им изменены».

Законопроект очень хороший.

«Реорганизация личного фонда (за исключением наследственного фонда) допускается в форме слияния, присоединения, разделения, выделения при условии, что в результате такой реорганизации образуются личный фонд или личные фонды, созданные тем же учредителем. При жизни учредителя личного фонда допускается также преобразование личного фонда в общественно полезный фонд по решению учредителя».

Кто и как может управлять личным фондом

Условия управления личным фондом могут включать в себя положения о передаче определенным лицам или отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего имущества личного фонда или его части, в том числе при наступлении обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. То есть вы сами решаете, кому потом ваши активы достанутся.

В качестве единоличного исполнительного органа личного фонда может выступать любое физическое или юридическое лицо, которое вы назначили. Выгодоприобретателем наследственного фонда не может выступать в качестве единоличного исполнительного органа, то есть тот, кому потом ваше имущество достанется, он, конечно, руководителем быть не может. Должен быть независимый руководитель, которого вы у нотариуса оформите. Можете создать надзорные органы.

Вывод

Когда этот законопроект станет законом, я проштудирую его еще раз. Возможно, применю лично для себя, потому что уж очень хороший пока законопроект. Как минимум для обеспечения безопасности активов тема очень хорошая.

Пока на семинарах я этот законопроект пропагандировать не буду. Но как только станет законом, я уже буду его использовать для обеспечения безопасности активов.

Давайте и мы воспользуемся добротой законотворцев. А те, кто хочет обезопасить активы прямо сейчас и по нормальному оптимизировать налоги, не связываясь с УК РФ и с обналом, жду на семинаре.

Спасибо и удачи в делах.