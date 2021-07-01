Тачка на прокачку: как рассчитать НДФЛ с продажи автомобиля

Добрый день, уважаемые коллеги.

Ситуация: вы купили подержанную машину у физлица, потом решили ее продать. Купили, допустим, за миллион рублей, подшаманили и продали за 1,2 млн. рублей. Имеете ли вы право поставить на затраты вот этот миллион, заплатить НДФЛ только с 200 тысяч рублей вашей прибыли? Ответ – да.

Даже если у вас нет чека о покупке, вы расплатились наличкой, но у вас есть акт приема-передачи и договор, в котором написано, что вы заплатили продавцу миллион рублей (там указана марка машины, VIN-номер и так далее), то вы имеете право уменьшить НДФЛ на основании этих 2 документов.

Информация ФНС России «Как физлицу подтвердить приобретение автомобиля и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода при его перепродаже»

«Договор купли-продажи транспортного средства, заключенный между физлицами с информацией об уплате средств по нему, может быть применен как документ, подтверждающий произведенные налогоплательщиком расходы для определения налоговой базы по НДФЛ при последующей перепродаже такого объекта имущества».

Местная инспекция отказала налогоплательщику в уменьшении налогооблагаемого дохода от продажи автомобиля на его расходы по его приобретению, поскольку физик, типа, не предоставил подтверждающие документы. Гражданин с этим не согласился, обратился с жалобой в ФНС России, указал, что в предоставленном договоре купли-продажи транспортного средства и акта его приема-передачи уже отражены денежные средства.

То есть налоговики потребовали еще какие-то документы, предусматривающие факт передачи денег. Физик говорит, что в договоре написано, что я ему отдал миллион, значит, я ему отдал. Вот акт приема-передачи, там написано, что миллион отдал, значит, никакие документы больше не нужны.

«ФНС России удовлетворила жалобу налогоплательщика. Она отметила, что так как в рассматриваемом договоре, заключенном между двумя физическими лицами, указан факт уплаты налогоплательщиком денежных средств за приобретаемый автомобиль, то он фактически подтверждает расходы, на сумму которых может быть уменьшен налогооблагаемый доход, полученный от последующей продажи этого транспортного средства».

Спасибо ФНС России за данную позицию.

Вывод

Если вы покупаете подержанный автомобиль, то вписывайте сумму в договор. А если у вас такая купля-переделка-продажа поставлена на поток, то желательно стать индивидуальным предпринимателем. Как минимум можно будет ставить на затраты не только стоимость купленного автомобиля, но и все запчасти, которые вы покупали при условии, если будут на них документы. Это позиция налоговиков на стороне налогоплательщиков, за что им спасибо.

Если говорить о серьезной оптимизации налогов, то это, конечно, семинар. Потому что в 2021 году у нас идет период, когда налоговики все больше и больше внедряются в цифровой контроль. Как жить в эпоху цифрового контроля, я как раз на семинаре расскажу, плюс все то, что нужно про оптимизацию, плюс я немного расскажу о криптовалюте. Там много нового, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.