Новые правила приема деклараций: что нужно знать бухгалтеру

Добрый день, уважаемые коллеги.

Прошу эту статью показать своему бухгалтеру, если вы работаете на ОСН, то есть ваша компания является плательщиком НДС.

С 1 июля начинают действовать новые правила по приему любого рода деклараций. Теперь, если вы за третий квартал сдаете декларацию и если она не будет соответствовать контрольным соотношениям, то у вас эту декларацию не примут. Вам дадут несколько дней на корректировку, и только потом могут принять. А, если совсем не примут, то она будет считаться несданной. За что вас ждет штраф по ст.119 НК РФ и соответствующие проблемы. А если у ваших контрагентов не примут декларацию, то у вас тоже будут проблемы.

Приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@ «Об утверждении перечня контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации»

Сам по себе этот документ составлен очень хорошо. У меня по большому счету нет к нему претензий. Этот приказ даже поможет вашему бухгалтеру при условии, что ваша компания работает легально. Он поможет вашему бухгалтеру делать нормальные правильные декларации на ОСН, не допускать никаких ошибок.

То есть для тех из вас, кто научился более или менее работать легально на классической системе налогообложения, это в помощь. А для тех, кто не научился работать легально, этот приказ поможет немножко себя обезопасить, чтобы ваш бухгалтер сделал с его помощью правильную декларацию, чтобы вы не пострадали.

Но я столкнулся с тем, что мир бизнеса не верит ни правительству, ни во все эти нормативные документы, безумное количество нормативных актов, которых я даю. Вариантов у нас на самом деле немного. И, какими бы ни были жесткими эти нормативные акты, в наше время, можно работать на ОСН легально. И это будет дешевле, чем связываться с обнальными конторами. Я готов доказать это на калькуляторе вам, вашему главбуху и вашему финансовому директору. Это просто физически дешевле, особенно, с использованием тех легальных методов, который я даю на семинарах.

«Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но не ранее 01.07.2021, за исключением контрольного соотношения № 14 Перечня. Контрольное соотношение № 14 Перечня начинает применяться с 01.01.2022».

Я не хочу вас грузить этими контрольными соотношениями. Потому что это чисто бухгалтерские штучки. Поэтому пусть ваш бухгалтер возьмет калькулятор, предыдущую декларацию и этот приказ и посмотрит, как этот приказ был бы применен к последней декларации. И пусть она потренируется на предыдущей декларации, потому что, уже начиная с 3 квартала, если она сделает декларацию по НДС, которая не будет соответствовать этому приказу, то ее тупо не примут с соответствующими негативными последствиями.

Вывод

В чем здесь может быть оптимизм для нас? Для тех, кто работает и легально, и не очень, этот приказ поможет более качественно составлять бумажки и не подпадать под негативный контроль со стороны налоговых органов.

Что бы ни происходило, всегда можно найти решение. Мои сотрудники это доказывали десятки тысяч раз в самых разных российских компаниях. Десятки тысяч людей прошли через мои семинары и убедились в том, что на ОСН можно работать легально с использованием тех законных способов, которые я даю. И при этом это дешевле, чем работать по-старому. Решение есть. Нужно только в этих решениях разобраться. Поверьте мне, любой из вас может разобраться.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Как минимум, вы теперь знаете, что такой приказ существует и бухгалтеру его надо дать почитать.

Спасибо и удачи в делах.