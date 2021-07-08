Как упрощенцам получить льготы по налогу на имущество

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я, как и вы, ко всему прочему являюсь и плательщиком налога на имущество. Помимо рабочего кабинета в офисе, у меня есть кабинет дома. Но в офисе я бываю крайне редко. Иногда раз в неделю прихожу, чтобы поздороваться и все. А так на моем рабочем месте сидит моя помощница, это, по сути, ее кабинет. Я все время работаю из дома.

Причем дом у меня отдельный, он называется рабочим домом. Соответственно, я имею право на льготу по налогу на имущество, я все эти годы мог не платить налог на имущество. Но я его платил, думал: да, ладно 30 000 рублей, да черт с ними.

А тут меня торкнуло, когда в очередной раз налоговики выпустили письмо, где написано, что я не должен платить налог на имущество, потому что я реально свой дом использую в предпринимательских целях. Он не является жилым, жилой дом соседний. Дом записан на меня, дом на меня зарегистрирован. Я там один, у меня там гараж, спортзал, кабинет — все там сделано для работы. Соответственно, я с этого дома налог на имущество платить не должен.

Письмо ФНС России от 11.05.2021 № БС-4-21/6433 «О беззаявительном порядке предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»

Я предприниматель, применяю упрощенку. И из этого письма следует, что я даже заявление в налоговую не должен был подавать, что налоговики сами должны были установить, что я использую дом в предпринимательских целях. Несмотря на то, что налоговики были у меня дома, правда, были другие налоговики из Московской налоговой инспекции по другому делу. Но налоговики это не установили.

«Согласно абзацу первому пункта 6 статьи 407 Кодекса, физические лица, имеющие право на налоговые льготы по налогу, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (далее — заявление).

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу (абзац четвертый пункта 6 статьи 407 Кодекса)».

Слышите? «Начиная с налогового периода» — то есть получается, что мне должны теперь вернуть тот налог на имущество, который я уже заплатил. Я не просто не должен платить налог на имущество, но еще мне должны вернуть мои деньги.

Я пошел к своему представителю, она у меня ведет бухгалтерский учет, как у ИП-шника. И мы сейчас подали заявление в налоговую инспекцию. У меня все чисто, здесь нет обмана — 99 % времени я действительно провожу там, если я в России, если я в Москве. 1 % времени я хожу по офису, здороваюсь с директорами, кого-то поздравляю с днем рождения. Или как сегодня впервые за долгое время я решил в рабочем кабинете снять ролики. Все абсолютно законно.

Через месяц должен прийти ответ от налоговиков. Я вам обязательно расскажу, что мне там напишут. У нас в Балашихинской налоговой инспекции работают действительно профессионалы, я сейчас не шучу. Я многих знал в свое время. Сейчас я туда мало езжу, ездят мои сотрудники. Хотя я был в последний раз 3 месяца назад, даже похвалил одну девочку.

Я встал в очередь на ресепшн, а она эту очередь консультировала. Я послушал, как она разговаривает, как она консультирует, подошел и пожал ей руку. Она реальный профессионал, мне очень понравилось. Потом я там походил, послушал, как отвечают в окошках на вопросы и я искренне восхитился профессионализмом местных налоговиков, они молодцы. Надеюсь, и в данном случае они поступят профессионально, не только мне разрешат не платить налог на имущество и вернут мне прежний налог на имущество, ибо это положено по закону. Более того, они должны были это сделать даже без моего заявления.

Используйте это письмо, и если есть какая-то возможность получить какую-то льготу, давайте этой льготой будем пользоваться.

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Спасибо и удачи в делах.