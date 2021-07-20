С 1 января 2022 года грузоперевозчиков ждет тотальный биометрический контроль

Добрый день, уважаемые коллеги.

Владимир Владимирович Путин подписал № 336-ФЗ от 2 июля 2021 года. И этот закон коснется каждого ИП-шника, физлица и юрлица, который занимается грузоперевозками.

В соответствии с этим законом уже в 2021 году в России будет создана «государственная информационная система, обеспечивающая получение электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, от операторов информационных систем электронных перевозочных документов, обработку, хранение таких документов и сведений, содержащихся в них, представление таких документов и сведений, содержащихся в них, органам государственной власти...». Ну и так далее.

Кто может быть оператором

Оператором информационной системы электронных перевозочных документов будет юрлицо, которое включено в реестр операторов информационных электронных перевозочных документов. При этом, к нему куча требований: этот оператор должен быть юрлицом, он должен всю инфраструктуру учета иметь на территории РФ, он должен иметь аппаратные средства электронной записи. Эти записи будут храниться минимум 5 лет. Также этот оператор должен обладать чистыми активами не меньше чем на 300 млн рублей и т. д.

Он должен круглосуточно передавать всю информацию органам власти, включая накладные и т. д. Также он должен будет осуществлять идентификацию участников информационного взаимодействия с использованием федеральной государственной информационной системы ЕСИА в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем.

То есть всем придется сдать биометрию. Пока лицо и голос. Но там был закон еще и про геном человека, и про отпечатки пальцев. Мы посмотрим, какую биометрию они затребуют, но, как минимум, каждый перевозчик должен будет сдать биометрию лица и голоса.

Что попадет в электронные перевозочные документы

Будет электронная транспортная накладная, электронный заказ-наряд, электронная сопроводительная ведомость... Там все расписано, что это такое, с чем это едят: и формы электронной накладной, и порядок ее оформления, и формат, который в ближайшее время разработает ФНС России. Также ФНС России разработает сопроводительную ведомость и формат ее заполнения. ФНС России разработает заказ-наряд и формат. Все это разработают налоговики, и дальше перевозчики должны будут зарегистрироваться у оператора, сдать свою биометрию и только после этого начать перевозить грузы.

Все это хозяйство вступит в силу с 1 января 2022 года. Так что, дамы и господа, готовьтесь.

Зачем все это делается

Все должно быть под контролем! Каждая перевезенная тонна груза, каждый килограмм должен быть под контролем. И документы будут храниться в течение 5 лет.

Знаете, что я не понимаю? Может быть, вы понимаете, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Я внимательнейшим образом проштудировал около 160 страниц текста, описывающего все цифровые платформы, связанные с контролем. Их так много, что я не понимаю, зачем еще и эту систему вводить. И так все под контролем, по большому счету. Ну да, в пояснительной записке написано, что это нужно, чтобы пополнить бюджет. Это понятно.

Обеспечить равную конкурентную среду для всех, чтобы все грузоперевозчики платили все налоги. Ну вы понимаете. Чтобы гаишники на дорогах останавливали какого-нибудь парня, который на своем личном грузовичке везет 2 тонны груза, и задавали ему идиотские вопросы. «Братан, а почему тебя нет в биометрической системе грузоперевозчиков? Ты что, деньги нелегально, сукин сын, зарабатываешь?»

Коллеги, выскажитесь, пожалуйста, по этому поводу. Вот закон. Вот некоторые положения этого закона я вам процитировал. Вот дополнительная форма контроля. Закон вступит в силу уже через полгода. Значит, к этому надо как-то подготовиться, чтобы вообще можно было грузы перевозить. Биометрию сдать, зарегистрироваться в этой информационной системе. Иначе ты просто работать не сможешь. Вот как я понимаю этот закон. Но я нигде не увидел, что этот закон добровольный, типа, хочешь, входи в информационную систему, хочешь, не входи. Тут черным по белому написано, что, как я это понимаю, все должны будут войти в эту информационную систему, понимаете?

Короче, коллеги, ну если вы найдете в том законе, куда вносятся изменения, какое-то положение, где будет написано, что это не для всех будет обязательно, я буду только счастлив. Я такого положения не нашел. Я пришел к выводу, что это обязаловка с 1 января 2022 года для всех. Поэтому лучше, конечно, к этому подготовиться.

Жду ваших комментариев, коллеги, по этому славному удивительному закону.

Спасибо и удачи в делах!