Почему у ваших контрагентов не примут декларацию

Я уже все уши вам прожужжал, что № 374-ФЗ с 1 июля ввел в эксплуатацию национальную систему прослеживаемости импортных товаров.

Эти меры направлены на предоставление дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков, а также на противодействие декларированию нереальных операций так называемыми фирмами-однодневками. То есть эта система направлена на то, чтобы убить фирмы-однодневки. И чтобы все бизнесмены работали в равных и легальных условиях.

Почему у ваших контрагентов могут не принять декларацию или расчет?

«С 1 июля 2021 года, в соответствии с N 374-ФЗ, вступают в силу изменения, вносимые в ст. 80 НК РФ. Она дополняется пунктом 4.1, регламентирующим, что при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе признать декларацию (расчет) непредставленной в следующих случаях: декларация или расчет подписаны неуполномоченным лицом;

если руководитель организации дисквалифицирован, и срок его дисквалификации еще не истек, или в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о нем ранее даты представления декларации (расчета);

в едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации (расчета) его усиленной квалифицированной электронной подписью;

в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации, ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа ранее даты представления декларации (расчета);

показатели представленной декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям, свидетельствуя о нарушении порядка ее заполнения, или содержатся ошибки в расчете по страховым взносам. Перечень таких контрольных соотношений установлен приказом ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@»

Таким образом, и система прослеживаемости, и эти дополнительные меры направлены на то, чтобы убить фирмы-однодневки, убить декларирование нереальных операций и поддержать, как пишут налоговики, добросовестных налогоплательщиков. А добросовестные налогоплательщики, по мнению налоговиков, должны платить НДС и должны платить все остальные налоги.

Вот такая вот новость. Как мне сказал один бизнесмен: «Тебя хоть не включай. Как включишь, так настроение портишь, ты всегда новости „хорошие“ рассказываешь». Я, готовясь к съемкам, в очередной раз перелопачивал сотни нормативно-правовых актов, имеющих отношение к вашей деятельности. И я для вас не нашел хороших новостей. За исключением того, что государство решило выдать по 10 000 рублей к школе и то, что Собянин разрешил до 1 августа ходить в уличные кафе без QR-кода, но это к миру бизнеса отношения не имеет.

Такие вот новости. Хотя для тех налогоплательщиков, которые работают на 100% легально, их немного, это новость хорошая. Они скажут: «О! Будем в равных конкурентных условиях». Как бы то ни было, новость такая, какая есть. И вы должны это знать, чтобы вас не заставляли платить НДС из-за того, что у ваших контрагентов не приняли те или иные декларации.