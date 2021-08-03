Семь лет тюрьмы за преднамеренное банкротство: вы с ума сошли?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 01.07.2021 № 241-ФЗ, в котором резко ужесточены ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Закон вступил в силу.

Что планируется делать за неправомерные действия при банкротстве?

Если эти деяния, а именно, сокрытие имущества, сокрытие имущественных прав, сведений об имуществе, сокрытие сведений о размере имущества, о местонахождении либо любой иной информации об имуществе, то теперь по этой уголовной статье будут наказываться контролирующие должника лица. Или руководители контролирующего лица.

Про ст. 195 УК РФ

Например, идет процедура банкротства. А вы являетесь контролирующим должника лицом. Кто такие контролирующие должника лица? Директор, учредитель, бенефициар, главный бухгалтер – контролирующее должника лицо, финдиректор – контролирующее должника лицо. И вот идет процедура банкротства, и кто-то из контролирующих лиц решил скрыть свое имущество, потому что ему грозит субсидиарка.

Если вы скрываете и таким образом, мешаете процедуре банкротства, вас могут привлечь по ст. 195 УК РФ.

«1.1. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, –

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Так теперь выглядит п.1.1. А вот те же деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 1 «Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб». Тут идет речь об управляемом банкротстве. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет.

Дальше у нас дополняется эта статья ч. 4. Это то же самое, но с использованием своего служебного положения, равно контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица. Имеется в виду, если у вас управляющая компания и, соответственно, там есть руководитель управляющей компании. Тут максимальное наказание тоже на срок до 4 лет.

Про ст. 196 УК РФ

А теперь перейдем к непосредственно преднамеренному банкротству – ст. 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство, то есть совершение действия или бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина в полном объеме удовлетворить требование кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, если эти действия или бездействия причинили крупный ущерб.

В этом случае, по ч. 1 будет штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Либо принудительные работы на срок до 5 лет. Либо лишением свободы на срок до 6 лет.

А если те же деяния (преднамеренное банкротство) были совершены лицом с использованием своего служебного положения, или контролирующим должника лицом, либо руководителем этого контролирующего лица, то есть с использованием своего служебного положения или группой лиц, то это будет караться штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей. Либо лишением свободы на срок до 7 лет. Как за убийство.

Вывод

Да, это экономическое преступление, закон подписан, с этим все в порядке. Да, свои долги надо отдавать. Но нельзя за экономические преступления давать 7 лет лишения свободы. Можно наказать штрафом, можно разорить человека в результате судебных процессов, при условии, если бы судебная система работала. Можно, в конце концов, если он совсем неправ и кинул всех кредиторов, разорить его в судебном порядке и отнять лишнее имущество. Но 7 лет лишения свободы – это, по моему мнению, «ту мач». А вы как считаете?

Знаете, я довольно часто встречаюсь с правоохранителями. В том числе, с сотрудниками ОБЭП, в задачу которых входят не только экономические преступления, но и защита бизнесменов от экономических преступлений. И с судебной системой я чуть-чуть знаком, с деятельностью прокуратуры, с деятельностью следственного комитета. И если на одной чаше весов расположить наказание, а на второй – помощь миру бизнеса и защиту честных бизнесменов. И если бы эти чаши были равновесными, я бы, может быть, с такими ужесточениями… нет, с таким я все равно не согласен.

Вы меня простите, но, когда наказание в сотни раз перевешивает помощь, мне думается, это перебор. Я аккуратно говорю, мне думается, это перебор. Я постарался невнятно высказать свое мнение. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И, пожалуйста, будьте поаккуратнее с сокрытием имущества и с так называемым преднамеренным банкротством.

Спасибо и удачи в делах.