Нотариусы, адвокаты и аудиторы будут ловить террористов

Добрый день, уважаемые коллеги.

По всей видимости, Росфинмониторинг не успевает самостоятельно всех и вся контролировать, поэтому ему в помощь Владимир Владимирович подписал Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Этот закон усиливает ситуацию по контролю за нами в части легализации отмывания доходов, полученных преступным путем финансирования террористов и финансирования оружия массового уничтожения, через личные кабинеты так называемых контрольных надзорных органов.

Что усиливается?

Теперь этими контрольными надзорными органами будут адвокатские, нотариальные палаты субъектов Российской Федерации и саморегулируемые организации аудиторов. Теперь они, в части выполнения всех методов контроля, предусмотренных указаниями Центрального банка 115-го федерального закона, будут называться контрольно-надзорными органами.

«Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, а также в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, – саморегулируемой организацией аудиторов».

То есть они должны будут разработать свои правила комплаенса, как в банках, и жестко брать всех под контроль. А уже их будет контролировать Росфинмониторинг и будет подбрасывать им информацию для контроля.

Уполномоченный орган (Росфинмониторинг) организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей к нему информации, а дальше эта информация по результатам дистанционного мониторинга передается контрольно-надзорным органам. Еще раз: Росфинмониторинг передает ее адвокатским, нотариальным, областным палатам и саморегулируемым организациям аудиторов, а уже они с этой информацией работают и пресекают все нарушения. Используется рискоориентированный подход и т.д.

Главное, чтобы мы не получили ту же ситуацию, как с банками. Когда у банков, давайте скажем честно, полномочий столько, что с тобой могут сделать все что угодно. При этом, как написано в этом письме, банки не занимаются следствием, они не прокуратура, не суд, они просто смотрят, чтобы все твои операции были легальными, чтобы ты не отмывал доход, полученный преступным путем. А чем это часто заканчивается, мы знаем.

Да, я бы очень хотел, чтобы наступили те времена, когда банки, аудиторы, платы аудиторов, адвокатские и нотариальные палаты не будут видеть врагов там, где их нет. И будут ловить тех, кто реально отмывает доходы, полученные преступным путем, а не ИП-шников и бизнесменов, которые зарабатывают свою копейку кровью и потом. Но такой закон появился.

Что делать?

Нужно научиться соблюдать эти правила, проштудировать Письмо Центрального банка от 10 июня 2021 года № 59-4/29017. Взять материалы с моего семинара, где я даю кучу рекомендаций и кучу правил, что и как делать. И просто научиться с этим жить. Закон подписан, он начинает работать.

Мы повозмущаемся, а толку от наших возмущений? Наша задача – искать решения. Так что, когда вы будете сотрудничать с аудиторами, нотариусами и адвокатскими палатами, знайте, что вся информация о вас может быть направлена кому следует. Учимся работать под микроскопом. Готовы научиться. Я давно уже работаю под микроскопом, если честно.

Что бы у вас ни происходило, пусть будет все хорошо. Побольше спокойствия, побольше хороших новостей, побольше решений и поменьше таких федеральных законов.

Спасибо и удачи в делах.