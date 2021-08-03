За подделку маркировки можно получить до шести лет тюрьмы

Добрый день, уважаемые коллеги.

То, что у нас все маркируется, вы знаете. Сплошная маркировка и контроль. И Владимир Путин подписал очередной чудесный закон.

Федеральный закон от 01.07.2021 № 293-ФЗ

Этим законом внесены дополнения в ст. 171.1 УК РФ. И если кто-то, не дай бог, подделает средство идентификации для маркировки товаров и будет по этим поддельным средствам идентификации производить товары, приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта или будет сбывать эти товары, то его ждет до 6 лет лишения свободы.

А происходит это, как правило, организованной группой, естественно, в особо крупном размере.

Наказывается штрафом в уголовном порядке от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Либо принудительными работами на срок до 5 лет. Либо лишением свободы на срок до 6 лет, со штрафом в размере 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

Производство, хранение, перевозка, приобретение в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки и идентификации и так далее, тоже карается лишением свободы на срок до 3 лет. А если то же самое, но группой лиц, то лишение свободы на срок до 6 лет, плюс штрафы.

Вывод

Когда-то нам говорили, что сейчас проведем эксперимент, просто чтобы в результате эксперимента помочь легальным продавцам и товаропроизводителям нормально конкурировать со всякой чернухой. Ну, и, вот, продолжают помогать, чтобы не было ничего поддельного.

И, как было написано во всех пояснительных записках, делается это, в том числе чтобы убить нелегальный рынок и поддержать легального производителя, а также чтобы пополнить бюджет Российской Федерации.

Обычно подобные статьи читатели воспринимают негативно. Мол, опять ужесточения. Может быть, нам поменять точку зрения? Напишите об этом в комментариях. Может, нам сказать, что это хорошо. Сейчас всех нелегальных продавцов и производителей таким образом убьют, дадут им по 3-6 лет лишения свободы. И все вздохнут спокойно. И мы будем работать в равных условиях, будем пополнять бюджет Российской Федерации.

Правда, остается, все-таки, вопросик: насколько рационально наши деньги в бюджете Российской Федерации расходуются. Но это уже совсем другая история.

Жду ваших отзывов и комментариев. А также жду вас на своих семинарах, где я научу вас жить и работать в этих условиях.

Спасибо и удачи в делах.