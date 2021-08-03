Как спасти 100 млн рублей и даже больше от субсидиарки

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже рассказывал вам про законопроект о личных фондах. И теперь этот законопроект стал законом. И теперь можно создавать так называемые личные фонды. С помощью этого личного фонда вы можете, в том числе, обезопасить свои активы.

И, плюс к этому закону, вышел еще один, который вносит изменения в ГК РФ, о создании личных фондов.

Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ

И теперь у нас в ГК РФ появляется новая ст. 123.17, и еще много других статей.

В чем суть? Вы, будучи гражданином, можете учредить личный фонд и внести туда свои активы, если их стоимость больше 100 млн рублей. А через 3 года никакая субсидиарка на этот личный фонд уже распространяться не будет. И ваши активы останутся для ваших будущих поколений.

И в ГК РФ и в законе более подробно расписывается, кто может быть учредителем этого личного фонда, какие документы составляются, как этот фонд работает, как он может быть ликвидирован, как он будет управляться и т. д. Расписаны права гражданина-выгодоприобретателя, а это ваши дети. Интересно то, что ваш наследник может воспользоваться этим личным фондом, а наследник наследника уже не может. Также там написано, как проводить аудит, как создать и управлять этим личным фондам, в том числе, как им будут управлять после смерти гражданина.

После смерти гражданина, который предусмотрел в своем завещании создание наследственного фонда, это уже личный фонд может перейти в наследственный фонд, который подлежит созданию по заявлению, направленному в уполномоченный орган нотариусом.

И когда все, человек помер, создается наследственный фонд после личного фонда, в документе расписаны действия нотариуса, что он должен сделать.

Для чего создан этот закон

Для начала выскажу свое оценочное суждение. Планируется, что раньше, чем через 3 года у нас никаких изменений в органах управления не будет. И, соответственно, те замечательные добрые люди, которые сейчас чем-то владеют, они могут этот личный фонд создать. А, так как ближайшие 3 года, с их точки зрения, ничего в нашей стране не поменяется, а через три года уже никакая субсидиарная ответственность на активы, внесенные в личный фонд, распространяться не может, то они таким образом планируют сохранить свои активы.

Если вы занимаетесь бизнесом, и вам есть, что терять, то вы тоже можете создать личный фонд. Почему бы нет. С точки зрения будущего и сохранения активов, данный закон я отношу к категории хороших для бизнесменов. Ну, понятно, что и чиновники тоже этим законом воспользуются. Я так думаю, что они этот закон сделали для себя.

В общем, тема интересная и нужная. Рекомендую как самостоятельно изучить эту тему, так и поручить команде своих юристов все это более подробно отработать и разработать. И, по возможности, воспользуйтесь этим законом для обеспечения безопасности своих активов.

Спасибо и удачи в делах.