Как стать НПД-шником. Разъяснения ФНС

Добрый день, уважаемые коллеги.

ФНС России молодцы, качественно работают. Намного качественнее стали работать. Я лично благодарен за это. Налоговики стали занимать взвешенную точку зрения, очень часто выпускают нормативные акты, которые разъясняют что-то налогоплательщикам. Объясняют без перекосов, без такого, знаете, уничижительного подхода — «ты виноват, а мы правы», этого нет, я давно среди них не замечал.

Даже лично сталкиваясь с налоговиками в последний месяц, ну, мне нравится, как они работают. Более того, Егоров объявил, чтобы они убрали свой запугивающий подход, чтобы вместо того, чтобы сразу гнобить на выездной налоговой проверке, на вызове налогоплательщика, с ним пообщались и предложили какие-то варианты.

Может быть, я сказал сейчас что-то, что не пользуется у вас поддержкой, типа я поддерживаю налоговиков, как же так. Но, вот очередное письмо, которое я считаю абсолютно нормальным.

И в этом документе налоговики подробно разъясняют, как человек может стать самозанятым, начать платить НПД. Также они пишут о том, что, если он был ИП и собирается стать самозанятым, то в течение месяца он должен прекратить свою деятельность.

Дальше они подробно разъясняют, что и как делать в тех или иных случаях. Также этот налогоплательщик может быстренько слезть с НПД и перестать платить налоги. Если же он продолжит после этого заниматься бизнесом, то этого человека не будут переводить на ОСН, а переведут на УСН.

«В случае аннулирования постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД уведомление о прекращении применения УСН, в случае его представления, также подлежит аннулированию».

Он же написал уведомление, что он переходит с УСН на НПД, это уведомление будет аннулировано, и он опять вернется на упрощенку. Ну, конечно, при этом страховые взносы ему придется заплатить за период аннулирования.

Очень взвешенный подход, с заботой в данном случае о налогоплательщике. И спасибо Действительному государственному советнику Российской Федерации второго класса Д.С. Сатину за подобное разъяснение.

Так что, если вы самозанятый или у вас есть друзья-самозанятые, то поделитесь с ними этой статьей.

Спасибо и удачи в делах.