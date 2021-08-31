Как налоговики наказали клининговую компанию за незаконные схемы

Добрый день, коллеги.

Я проштудировал полностью длинное постановление о том, как бизнесмен попал на НДС и налог на прибыль.

ПостановлениеАрбитражного суда Уральского округа от 8 июня 2021 года Ф09-3728/21 по делу № А60-44985/2020

Короче, наказали клининговую компанию. Налоговики полностью доказали, что налогоплательщик использовал «нехорошие» методы для снижения НДС и налога на прибыль. Нанимал компании, которые не могли оказать услугу по клинингу, у них не было никаких ресурсов.

Причем с этими техничками даже присутствовала взаимозависимость. И налоговики доказали факт обналичивания денег. Я вначале хотел снять подробный ролик по всему этому постановлению, а потом передумал. Поэтому кое-что прочитаю сейчас и сделаем выводы.

Налоговики и суды пришли к выводу, что основной целью налогоплательщика и совершения сделки была неуплата или неполная уплата налогов. Цитирую:

«Предоставление формально соответствующих требованиям законодательства документов не влечет автоматического предоставления права на применение налоговых вычетов по НДС, а является лишь условием для подтверждения факта реальности хозяйственных операций».

То есть, когда ты сделал формальный документооборот или формально выполнил все требования по бумагам, то ты не имеешь права автоматически поставить НДС к вычету. Это лишь подтверждает факт реальности хозяйственных операций, а мы еще посмотрим, разрешать тебе ставить НДС к вычету или нет. И дальше написано:

«Поэтому при решении вопроса о правомерности применения налогоплательщиком налоговых вычетов учитываются результаты проведенных налоговыми органами проверок, достоверности и непротиворечивости представленных документов, а также достоверности и непротиворечивости организаций-контрагентов. Налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели. Если главной целью преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за свет налоговой выгоды в отсутствие намерений осуществить реальную экономическую деятельность¸ в признании обоснованности ее получения может быть отказано».

Ну и проводится куча судебных решений, подтверждающих эту позицию. Еще одна цитата:

«Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей».

И вот на этом-то наш бизнесмен и попал, коллеги. Чтобы вы это все поняли, я должен буду рисовать большую схему, что вот отсюда пошло сюда, отсюда — сюда, тут вывелось, тут обналичено. Запутаемся!

Вывод

Но сначала еще цитата.

«Суды согласились с выводами налогового органа о том, что привлечение спорного контрагента носило формальный характер».

У этого спорного контрагента, как я уже говорил, ничего не было. Короче, все по формальному признаку. Не хочу это зачитывать.

Давайте выводы сделаем. Уже говорил, формально вроде бы все верно. А по сути — треш. По сути, так делать нельзя. Ради кратковременной выгоды государству, даже если бизнесмен не прав и нарушил закон, нельзя его разорять. Тем более речь идет о клининге. Те, кто знает этот бизнес, меня поймут. Из-за сложившейся экономической ситуации, из-за давления и подавления со стороны заказчиков, нормоприбыль у клининговых компаний настолько мизерная, что они не могут работать легально на классической системе налогообложения. Готов это доказать математическим путем. А людей кормить как-то надо!

Эту нищенскую зарплату платить как-то надо, а в клининговых компаниях она на самом деле нищенская, семьи людям содержать как-то надо, да и бизнесмену какую-то копейку заработать хочется. Не хочется же работать совсем бесплатно. И вот в таких ситуациях бизнесмен встает перед выбором, либо чуть-чуть нарушить закон, но выжить и сохранить бизнес, либо быть разоренным со стороны налоговых органов. А государство, вместо того, чтобы создать более благоприятные, более разумные условия для ведения бизнеса, идет по пути разорения.

Кому от этого хорошо? Ну, кто-то, может быть, звездочки получит на погоны.

А я знаю прямо сейчас одну клининговую компанию, крупную в России, которую правоохранители разоряют. Кто-то, может быть, премию получит, к новому году, я имею в виду инспекторов, которые успешно провели эту спецоперацию по ликвидации очередного налогоплательщика. Условно, ликвидацию, конечно. Но будет ли от этого хорошо хотя бы в среднесрочной перспективе государству и всем нам? Большой-большой вопрос. Еще раз, по формальному признаку вопросов нет, они правы. А по сути? Нехорошо.

А что вы думаете по этому поводу, коллеги? Напишите, пожалуйста, свои комментарии под этим роликом. Ну а всем вам удачи в делах. И кстати, 9-10 сентября буду проводить семинар, где в том числе расскажу, как выжить клининговым компаниям. Есть-таки парочка серьезных возможностей, как даже клининговая компания может работать легально и при том находиться в безопасности и не попасть под этот вот «замечательный» кошмар проверок и судов. Придете вы 9-10 на семинар или не придете — это ваши дела.

А я хочу вам, коллеги, искренне пожелать удачи и чтобы все было хорошо. Спасибо.