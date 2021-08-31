Вы наймете сотрудника, который будет сливать вас в ИФНС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я сейчас не буду брать какую-то отдельную тему. Накидаю вам несколько нормативных актов, которые кому-то пригодятся. И очень коротко их прокомментирую. Погнали.

Приказ ФНС России от 25 мая 2021 года № ЕД-7-23/518@

ФНС выпустила информацию, в которой пишет, что Минюст зарегистрировал требования к организации системы внутреннего контроля для участников налогового мониторинга. Это будущий прообраз того, как налоговые органы начнут за нас взыскивать налоги в автоматическом режиме. Вы можете сказать: «Туров, ты что несешь, какой автоматический режим». Вот запомните этот ролик. Не пройдет и 2-3 лет, как мы к этому подойдем, вы это увидите.

Приказ очень толстый. Идея его очень проста. Вы должны будете у себя в штате завести сотрудников, которые будут под микроскопом за вами, руководителями, наблюдать и все сливать в налоговый орган. Вот, если коротко, то это так.

Письмо Министерства финансов и ФНС от 29 июля 20211 года № СД-4-3/10681

Это письмо о порядке заполнения отдельных показателей счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, выставляемых в электронной форме.

Вашему бухгалтеру это поможет. Но, если вы внимательно изучите этот замечательный документ, то вы увидите, что все это направлено на повышение контроля со стороны государства и на перевод контроля в автоматический режим.

Информационное письмо Банка России № ИН-06-59/57, Роскомнадзора № 08ЛА-48666 от 29.07.2021 «О согласии заемщиков на обработку их персональных данных»

Но тут хоть какое-то послабление. В этом документе сказано, что каждым новым службам и новому банку, вы должны будете давать отдельное персональное согласие, потому что общего согласия будет недостаточно. Хотя бы и на этом спасибо.

Указание Банка России от 22.06.2021 № 5825-У «О внесении изменения в пункт 2.3 Указания Банка России от 15 июля 2019 года № 5202-У»

Речь идет о том, как и кого надо признавать квалифицированным инвестором, как стать, как выходить из квалифицированных инвесторов, как это все стандартизировать, как проводить тестирование будущего квалифицированного или неквалифицированного инвестора. Наше государство в этой области, что называется, наводит порядок ровно так, как оно этот порядок понимает.

И еще 519 страниц

Вот у меня в компьютере документ, я даже распечатывать не буду, потому что это невозможно. Здесь 519 страниц. Это восхитительно просто. Данный документ вступит в силу с 1 января 2022 года. У меня есть справка по этому документу, подготовила моя помощница. Я говорю: «Катя, я не могу это изучать, 519 страниц текста. Садись. Ты изучай и подготовь мне справку для съемки ролика». Но это тоже 40 страниц, я отдельно потом сниму ролик. Короче, у нас полностью меняются правила игры, связанные с законодательством о банкротстве. И меняются они, естественно, в пользу государства. Ну, а если вы захотите развлекаться, изучить 519 страниц этого законопроекта, то нет никаких проблем. Пишите: Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Я даже не знаю, что по этому поводу сказать, коллеги. Может, у вас есть, что сказать? Напишите под этим роликом.

Вместе с тем, я не хочу, чтобы у вас наступила апатия и чувство безнадеги. Я проведу семинар 9 — 10 сентября, дам решение. Все будет хорошо. А пока удачи в делах и спасибо.