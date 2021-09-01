ФНС начнет шерстить рынки. Про цифровые паспорта и смарт-карты. Лимит по годовому обороту хотят увеличить

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

ФНС начнет шерстить рынки;

про цифровые паспорта и смарт-карты;

мигрантов обложат новым налогом;

Роструд запретил скрывать зарплаты сотрудников;

лимит по годовому обороту хотят увеличить.

ФНС начнет шерстить рынки

Налоговики нам радостно сообщают, что они начали обращать пристальное внимание на деятельность розничных рынков, в том числе на соблюдение там прав потребителей. Конечно же, то, что я сейчас расскажу, это обусловлено заботой о потребителях. Не тем, чтобы налогов побольше собрать с рыночных торговцев, а чтобы позаботиться о потребителях.

И налоговики нам напомнили о том, что обязанность применять контрольно-кассовую технику на рынках и ярмарках прописана в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Чек подтверждает покупку товара и дает возможность предъявить претензии к продавцу, если приобретение оказалось некачественным.

Более того, чек должен содержать не только общую сумму, но и наименование всех товаров, их цену, QR-код, наименование продавца, дата и время, место расчетов и т. д. Рекомендуется проверять чеки с помощью мобильного приложения, которое создали налоговики. И если ваши права будут нарушены, вы можете немедленно обратиться в налоговую инспекцию. Налоговики быстренько отреагируют на обращение гражданина и разберутся с этим торговцем.

Вывод

У меня назрел следующий вопрос: можно ли оставить в покое бабушку, продающую петрушку на рынке и не заставлять ее тоже покупать ККМ в будущем? Можно ли было оставить в покое какого-то гражданина, который на личном приусадебном участке производит какую-то сельхозпродукцию и излишки продает на рынке? Например, он продает морковку или его курочки яички снесли, и он их продает на рынке. Ведь по закону он тоже должен платить с этого налоги.

И именно это налоговики и хотят контролировать, чтобы брать больше налогов. Может быть, стоило оставить этого дедушку в покое? Пусть продает свою морковку. Одно дело, если бы налоговики засекли, что он машинами эту морковку закупает, перепродает, у него бизнес прям. Но другое дело, если он сам вырастил эти 5-10 килограмм морковки продает. Может быть, все-таки, стоит их оставить в покое, как вы считаете? Напишите, что вы об этом думаете.

Про цифровые паспорта и смарт-карты

Помните, в интернете ходил ролик про документ под названием «ВДУЛ», Всероссийский документ или всеобщий документ, удостоверяющий личность. Так вот, это была не шутка, это действительно был такой законопроект. На этот Единый электронный документ было потрачено много денег, но он так не был реализован.

И в этом году появилось много новых идей. Сначала вышел проект указа президента, в соответствии с которым с 1 декабря вы в своих телефонах уже сможете иметь цифровой паспорт. И обычный паспорт вам носить не придется.

Про смарт-карты

А вот уже свеженькая инициатива. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что бумажный документ надо срочно заменить более современным. И что до конца года должно быть принято решение. И вместо бумажного паспорта появится умненькая смарт-карта. И что на этой умной смарт-карте в удобном формате будут храниться все данные о гражданах.

Более того, эту карточку даже с собой носить не надо будет. Потому что она еще будет представлена QR-кодом, который достаточно распечатать или хранить в телефоне.

Вывод

Короче, министр говорит, что это очень удобная форма. И я вам сразу скажу, что я с министром согласен. Я свои отпечатки пальцев, где уже только ни сдал. Я их сто раз сдавал в Евросоюзе, сдавал в Америке, сдавал в Японии. Биометрию тоже сто раз уже сдал везде, меня давно оцифровали. И зачем я буду носить с собой паспорт, если спокойно могу скачать в телефон QR-код и не париться.

Вы сейчас начнете возмущаться и скажете, что я проповедую систему электронного рабства. Дамы и господа, она уже давно создана. Просто вы не в курсе. И в этом году завершается ввод подобных многочисленных систем в промышленную эксплуатацию. И вы давно все оцифрованы, независимо от того, хотите вы этого или нет.

Другое дело, что для меня непонятно, решен ли вопрос с обеспечением безопасности этой системы. Не получится ли так, что этот QR-код кто-то скоммуниздит, и от вашего имени продаст всю вашу недвижку. Поэтому я опасаюсь этого, так как моя биометрия вся уже занесена в систему. Я и все мои родственники съездили в МФЦ и установили запрет на отчуждение какого-либо имущества без личного присутствия владельца.

А сама по себе идея, раз живем в цифровой век, раз нас уже оцифровали, вроде бы, довольно здравая. Вот мое мнение. А вы как считаете?

Мигрантов обложат новым налогом

В преддверии выборов Госдума оживилась. И вот очередная инициатива Госдумы – заставить иностранных работников платить дополнительный специальный налог, когда они переводят деньги на Родину. И соответствующий законопроект уже находится в разработке.

Как говорят в Думе, только по официальным данным у нас работают больше 2,5 млн мигрантов. Но их, на самом деле, гораздо больше. Этот законопроект заставит мигрантов платить больше налогов в России.

Что же депутаты выдвигают в качестве оправдания? Они говорят, что когда человек заработал деньги в России, а потом отправил своим родственникам куда-нибудь в Узбекистан, то он таким образом подрывает российскую экономику. Потому что если бы эти деньги остались в России, то они были бы потрачены в России.

А ничего, что с этого мигранта уже взяли повышенный НДФЛ по ставке 30%. Потом он, правда, превращается в 13%, но, тем не менее, изначально его берут по ставке 30%. А ничего, что государство само стимулирует приток мигрантов, потому что в России во многих отраслях просто тупо некому работать. А ничего, что эти мигранты не от хорошей жизни к нам приехали. Ну, и так далее и тому подобное.

Вывод

По мне, здесь не существует какого-то одного волшебного решения. Но совершенно точно, что государство, если бы захотело, оно могло бы создать в нашей стране такие условия, при которых бы к нам приезжали бы мигранты из США, Германии, Франции. И чтобы, например, половина компании Mercedes или BMW просто уволилась со своих рабочих мест и переехала жить в Россию. И они бы сказали: «Мы переехали в Россию, потому что здесь лучшая налоговая система в мире. Здесь лучшие в мире условия жизни, лучшие дороги, лучшая медицина. К черту эти немецкие холодильники и стиральные машины компании Miele и Bosch. Будем покупать российские. И к черту эти американские айфоны. Мы будем покупать российское».

Я за такую политику выступаю. Вы скажете, что это вообще сказка и такого никогда не может быть. Может. Мы живем с вами действительно в великой стране. У наших людей здравого смысла больше, чем в любой другой западной стране. Да, минусов тоже много. Но у нас люди более живые, более осознающие, более быстрые. Между прочим, с точки зрения принятия и приятия нового и новых технологических решений, Европа и Америка очень сильно отстают от России. И с точки зрения скорости работы, мысли и бизнеса, мы работаем намного быстрее. Давайте помечтаем, ведь своими мечтами мы создаем будущее.

А так я против того, чтобы мигрантов обкладывать дополнительными налогами. Я считаю, это просто популизм в преддверии выборов. А что вы об этом думаете? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

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Роструд запретил скрывать зарплаты сотрудников

Я на каждом шагу сталкиваюсь с тем, что владельцы бизнесов, директора мне говорят: «Викторович, ты понимаешь, у нас заработная плата, условно говоря, засекречена. У нас сотрудники не знают кто сколько зарабатывает. У нас такие правила». Я с этим сталкивался, в том числе, в крупных компаниях. Лично у меня все открыто, рядовой сотрудник может узнать, сколько я зарабатываю. У нас это написано в правилах.

У меня для вас неприятная новость. И вообще, у меня работа такая – неприятные новости вам рассказывать.

Роструд запретил работодателям устанавливать режим коммерческой тайны в отношении зарплат сотрудников и их компенсаций. А также Роструд запретил работодателям устанавливать режим коммерческой тайны в отношении содержания трудовых договоров с персоналом. Все должно быть открыто. Естественно, Роструд прав.

У нас есть Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ, и там напрямую описан запрет на засекречивание данной информации. И, более того, в ст. 3 написано, что организация не может наложить запрет на распространение информации об условиях работы, наличии вакансий, о показателях профтравматизма на предприятии. И, естественно, о заработных платах сотрудников и размерах их компенсации.

Другое дело, я не знаю, как вы будете выполнять этот закон, если у вас присутствуют конвертные зарплаты. Наверно, никак. Я считаю, что сотрудники должны знать, кто сколько зарабатывает. Тогда возникает естественная конкуренция. А если, с точки зрения людей, кто-то получает свою заработную плату незаслуженно, то на моральном климате это, наоборот, будет сказываться плохо.

Но если установить разумные правила и выплачивать заработную плату за результаты, и чтобы люди видели, что один получил больше, потому что у него лучше результаты, то лучше заработную плату держать открытой. Это улучшает конкурентную среду, люди работают лучше. У меня в компании так сделано. Но это моя точка зрения, я не навязываю вам свои правила.

Лимит по годовому обороту хотят увеличить

Есть такая вещь, как лимит годовых доходов у разных категорий бизнесов. Например, микробизнес – 120 млн рублей, малый бизнес – 800 млн рублей, а средний – до 2 млрд рублей в год. Причем, это все считается без НДС.

Так вот, сенатор Андрей Кутепов, ссылаясь на инфляцию и прочее, предложил этот лимит повысить. Почему нет? Я с ним согласен, действительно инфляция.

Доходы для микрофирм он предлагает установить до 170 млн рублей. Малым бизнесом будут называться компании с доходом до 870 млн рублей, а средним – до 3,5 млрд рублей в год.

Вывод

Вы знаете, я не возражаю против этого. Потому что попасть в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства и получать какие-то льготы действительно важно. И дай бог, чтобы это не был популизм, чтобы эта инициатива прошла, и действительно эти лимиты помогли бизнесменам. Я выступаю за это. Надеюсь, вы так же. Напишите, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.