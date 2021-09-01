Минтруд и суды отменяют вакцинацию, а Роструд защищает беременных

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

Минтруд отменил вакцинацию?

суды против обязательной вакцинации;

про защиту беременных и приоритеты ТК РФ.

Минтруд отменил вакцинацию?

Я уже рассказывал про Письма Минтруда и Росздравнадзора, исходя из которых вакцинация в России была обязательной. А теперь Минтруд передумал.

Письмо Минтруда от 10 августа 2021 года № 14-2/ООГ-7691

В этом письме Минтруд заявляет, что его рекомендации носят исключительно рекомендательный характер. И что вакцинация, по мнению Минтруда, не является обязательной. Хотя раньше Минтруд требовал, чтобы каждое предприятие обеспечило коллективный иммунитет не меньше 80% от численности персонала.

Давайте еще раз изложу свою точку зрения, чтобы уже не было никаких на этот счет недоразумений. Среди моих друзей полно ковид-диссидентов, которые прямо бесятся от любого слова в поддержку вакцины. Я, Туров Владимир Викторович, считаю, что ни одна пандемия, которая была на планете Земля, не была побеждена без вакцин.

Я считаю, что в вакцины, как минимум в «Файзер» и «Спутник», не встроено никаких отрицательных моментов, которые там могут вызвать в будущем массовую гибель, бесплодие и прочую ерунду, о которой говорят ковид-диссиденты. Я считаю, что там ничего не встроено, все чисто. Другое дело, что возможны какие-то побочки. Но если какое-то лекарство убивает 1-2, при этом спасает 98, то, по моему мнению, это лекарство хорошее.

И последнее, что я считаю важным – ни одно государство в мире не должно заставлять человека вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что каждый человек имеет полное право распоряжаться своим телом и своим здоровьем, как ему заблагорассудится. Каждый человек имеет полное право верить или не верить во что угодно, в том числе, доверять российской вакцине или западной, или не доверять.

Я считаю, нам пора прекратить затыкать рот друг другу по этому поводу. Если вы считаете, что вакцины – это вред, отлично, я буду уважать вашу точку зрения. Если вы считаете, что вакцина – это хорошо, я тоже буду уважать вашу точку зрения.

Поэтому, уважаемые ковид-диссиденты, вы задрали уже навязывать свою точку зрения. Не хотите прививаться – не прививайтесь. Я буду уважать вашу точку зрения. Занимайтесь спортом, бегайте, кушайте витамины. Но предоставьте людям право решать самим, что им делать и как им поступать со своим здоровьем.

Этот ролик я снял специально, чтобы не было никаких недоразумений, и чтобы мои друзья и знакомые тоже по этому поводу успокоились и перестали меня агитировать за советскую власть. Свою точку зрения я высказал.

Суды против обязательной вакцинации

Я уже высказал свою позицию по коронавирусу, по вакцинации. И ключевым моментом является то, что с помощью вакцин мы побеждали многие пандемии. И что это дело каждого, и каждый должен решать сам, вакцинироваться ему или нет. Не надо навязывать свою точку зрения. И государство тоже не имеет права навязывать вам вакцинацию, хотите – вакцинируйтесь, не хотите – не вакцинируйтесь.

И сегодня мы посмотрим на судебное решение, которое поддерживает здравый смысл. Таких дел уже много, суды считают, что никакой обязательной вакцинации быть не должно, что работодатель должен отменить свои решения об обязательной вакцинации. Вы же знаете, что Роспотребнадзор требует, чтобы в каждой организации было не менее 80% привитых сотрудников.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2021 № 09АП-31452/2021

В этом деле речь идет об обязательной вакцинации от гриппа. Но какая разница? Суд решил, что не должно быть вообще никакой обязательной вакцинации. Я это судебное решение могу отнести и к коронавирусу.

В части, касающейся коронавируса, прямо сейчас идет судебный процесс в Туле. И я очень надеюсь, что российские суды тоже встанут на сторону граждан и, в части, касающейся «короны», и никакой обязательной вакцинации у нас не будет. Она должна быть исключительно добровольной, это моя жесткая позиция.

Про защиту беременных и приоритеты ТК РФ

Роструд сообщает, что, в соответствии со ст. 254 ТК РФ, беременная женщина не обязана заранее оповещать работодателя об отсутствии на работе из-за обязательного похода к врачу и предъявлять какие-либо оправдательные документы.

То есть если ваша сотрудница беременна, и она просто решила сегодня пойти к врачу, то она не обязана ставить в известность работодателя и приносить какие-либо оправдательные документы.

А при этом работодатель обязан сохранить ей среднюю заработную плату за период прохождения обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях. И данная гарантия действует после предоставления женщиной справки, подтверждающего беременность.

То есть она справку вам принесла, что она беременна. Дальше она не была на работе, ездила к врачу. Приезжает и говорит: «Я была у врача. Вы должны мне выплатить зарплату. Справку я вам предоставлять не обязана». Вот так это выглядит по закону.

Дальше Роструд по-честному пишет, что, вместе с тем, сообщить нанимателю об отсутствии и предоставить указанные документы, это, конечно же, в интересах беременной сотрудницы. Потому что таким образом работодатель не будет дергаться, нервничать, а она обоснует уважительность причины своего отсутствия. И работодателю будет легче ей заплатить деньги за время ее отсутствия на рабочем месте. Потому что бухгалтерии нужны оправдательные документы и так далее.

Почему я затронул эту тему. Сразу скажу, у меня четверо детей. Я за то, чтобы государство за счет наших налогов заботилось о беременных, о детях, стимулировало рождаемость, в том числе, экономическими мерами. Здесь у меня никаких вопросов нет.

Я даже, по большому счету, не возражаю, чтобы работодатель из своего кармана платил за неработу. Потому что, когда женщина находится у врача, она не работает, работодатель, но работодатель ей все равно платит деньги за неработу. Но при условии, что государство бы компенсировало работодателю эти деньги. Например, разрешив недоплачивать какую-то часть налогов в размере тех денег, которые работодатель заплатил женщине, когда она отсутствовала на рабочем месте.

Но я категорически против, когда государство все свои социальные обязательства пытается повесить на работодателей, на бизнесменов. Не говоря уже о том, что было бы правильно, если бы государство установило правила, согласно которым, беременная женщина все-таки согласовывала свое отсутствие на рабочем месте, чтобы это не нарушало производственный процесс.

Про приоритеты ТК РФ

А вообще, Трудовой кодекс по-прежнему устроен таким образом, что он больше защищает интересы государства и интересы трудящихся. Он почти совсем не защищает работодателя. Работодатели в этом отношении, согласно ТК РФ, являются самой ущемленной категорией.

Давайте я вам приведу еще один пример. В прошлом году Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым, если, например, вы сокращаете сотрудников или ликвидируйте организацию, то вы должны выплатить сотруднику в центральной части России двухмесячное выходное пособие. А на Севере вы должны выплатить трехмесячное выходное пособие за свой счет.

Вы же не просто так решили ликвидировать компанию или сократить сотрудников. По всей видимости, у вас экономические трудности. Но нет, государство нам говорит: «А нам по фигу. Работодатель должен всем сокращенным и уволенным при ликвидации компании выплатить зарплату на 3 месяца вперед».

Вы думаете, это все? Нет. В центральной России если ваши бывшие сотрудники на третий месяц после сокращения не смогли найти себе работу, то вы как бывший учредитель уже ликвидированной компании должны выплатить этим людям зарплату за третий месяц из своего кармана. А если на Севере человек не нашел работу в течение 3 месяцев, то вы как бывший учредитель компании, должны выплатить своему бывшему сотруднику заработную плату за четвертый месяц. А если он все еще не нашел работу, то и за пятый и шестой месяц «простоя».

Вот, что я имел в виду, когда говорил о том, что ТК РФ в первую очередь, защищает государство, затем – трудящихся, а в последнюю очередь он защищает работодателя.

Конечно, всегда найдутся сотрудники, в том числе, бывшие сотрудники, которые скажут: «Да правильно все, да так и надо! Когда я у него работал, он на мне наживался. И поэтому пусть он мне выплачивает выходное пособие. И потом пусть из своего кармана мне платит, если я не найду работу. Пусть, где хочет берет деньги, меня это не волнует».

Мой спич был эмоциональным и длинным. Что вы обо всем этом думаете? А те работодатели, которые не хотят попадать в эту ловушку, жду на ближайшем семинаре. Приходите – не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.