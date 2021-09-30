Восемь критериев для проверки от ФСС. Дистанционные работники и НДФЛ. Налоговикам погрозили пальцем

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

8 критериев для проверки от ФНС;

дистанционные работники и НДФЛ;

налоговикам погрозили пальцем.

8 критериев для проверки от ФСС

Этот документ, скорее, чисто для бухгалтеров. Тем не менее я его посчитал полезным.

Информация ФСС РФ «Примерные критерии самостоятельной оценки рисков для страхователей, используемые Государственными учреждениями – региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, при планировании выездных проверок по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, методика их расчета»

И в этом документе ФСС говорит, чтобы бизнесмены и бухгалтеры не нарвались на проверку, нужно выполнять 8 основных критериев.

1. «Средняя заработная плата у данного страхователя ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности) рассчитывается по формуле…»

Не буду сейчас вам забивать голову этими формулами, посмотрите на них в документе.

2. «Непредставление страхователем в ходе камеральных проверок, проводимых Государственными учреждениями – региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – региональные отделения Фонда), необходимых пояснений о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление в региональное отделение Фонда запрашиваемых документов, рассчитывается по формуле…»

И тут тоже идет расчет по формуле, которую вы сможете найти в документе.

По мне, это естественно, если страхователь на такие запросы не отвечает, то его, конечно же, начнут подозревать и назначат проверку.

3. «Неоднократное представление страхователем уточненных расчетов, в которых изменяется величина облагаемой базы от ранее заявленной более чем на 10%…» и опять идет формула.

4. «Неоднократное снятие с учета и постановка на учет страхователя в региональных отделениях Фонда в связи с изменением места его нахождения (“миграция” между региональными отделениями Фонда) …» плюс, формула.

5. «Изменение размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний без изменения основного вида экономической деятельности рассчитывается по формуле…» тут тоже формула. То есть, сначала поменяйте основной вид экономической деятельности, а потом меняйте тариф. Вывод такой.

6. «Фонд оплаты труда, сформированный страхователем для обложения взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФОТ НСиПЗ), меньше фонда оплаты труда, сформированного страхователем для обложения взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФОТ ВНиМ) …» Для этих расчетов тоже есть формула.

7. «Наличие у страхователя начисленных страховых взносов с сумм выплат и вознаграждений (ФОТ) работающих инвалидов в размере 60% от установленного страхового тарифа». Я этого пункта не понимаю, нафиг, не хочу комментировать.

8. «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, объем которых составляет 50% от начисленных страховых взносов». И тут тоже своя формула для расчетов.

Вывод

Наша задача: стать неинтересными для проверяющих, потому что незаметными мы не можем стать. Как стать неинтересными? Как минимум, не нарушать вот эти 8 пунктов. И тогда вас не замечают, вы неинтересны, к вам не придут. А можно стать почти незаметным для налоговиков и уж совершенно точно неинтересным для них. Для этого приходите ко мне на семинар. На семинаре вы узнаете: как, чего, откуда, откуда у меня такая уверенность и так далее.

Дистанционные работники и НДФЛ

Если вы отправляете сотрудника в командировку, то вы ему оплачиваете проезд и гостиницу. Все это ставите на затраты. Более того, по возвращении еще и НДС можете уменьшить, даже без счетов-фактур. Это прописано в НК РФ. Плюс, вы можете ему выплачивать суточные – 700 рублей, и тут тоже страховые – 0, НДФЛ – 0. С этим все понятно.

Но, в связи с новыми реалиями, встал вопрос: сейчас все больше людей работает дистанционно, как с ними быть? Если они работают в разных городах дистанционно, но иногда их надо приглашать в центральный офис. То есть вы их как бы не отправляете куда-то в командировку, а они приезжают к вам. И слава богу, с этим тоже разобрались.

Письмо Минфина России от 23.07.2021 №03-04-05/59241

«Из запроса следует, что дистанционные работники организации проживают в других городах и периодически такие работники привлекаются к выполнению трудовых обязанностей на стационарное рабочее место. При этом в локальном нормативном акте организации и трудовом договоре дистанционного работника предусмотрено, что организация возмещает работникам расходы в служебные поездки на оплату проезда туда и обратно, расходы на наем жилого помещения, на оплату суточных».

И у бизнесмена появился вопрос, который он направил в Минфин. Надо ли платить с этого страховые и платить НДФЛ? И спасибо Минфину за наше счастливое детство.

Ведомство пишет, что страховые взносы платить не надо. И ссылается на п. 2 ст. 422 НК РФ. Я перепроверил, все страховые – 0. Также Минфин ссылается на п. 1 ст. 217 НК РФ в части, касающаяся НДФЛ, его тоже платить не надо, я проверил. И плюс, еще вы выплачиваете ему минимум по 700 рублей в сутки, и никакие налоги с этого не платите.

Вывод

Это хорошее письмо Минфина. Оно нас от налогов освобождает, используйте его. Моя миссия – общественно полезная деятельность.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Налоговикам погрозили пальцем

ФНС России решило поставить на место налоговиков на местах, пожурило их слегка. Давайте разберемся, что делали налоговики на местах, и в чем их поправил Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса А. В. Егоричев.

Письмо ФНС России от 02.08.2021 № ЕА-4-15/10852@

Бизнесмен является налоговым агентом по удержанию с сотрудников НДФЛ и по перечислению его в бюджет. И бывало такое, что бухгалтер допускает какую-нибудь ошибку, потом он ее исправляет и доплачивает налоги. Казалось бы, его не за что наказывать, потому что он нашел и исправил ошибку до того, как ее нашли налоговики.

А налоговики на местах продолжали наказывать бухгалтеров и компании, применяя неправильные нормы п. 2 ст. 123 НК РФ. Теперь эти безобразия должны быть прекращены.

«В случае, когда налоговыми агентами самостоятельно выявляются факты несвоевременной уплаты (неполной уплаты) сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до составления акта по результатам камеральной налоговой проверки расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), а также осуществляется самостоятельное перечисление сумм задолженности по НДФЛ и уплата соответствующих сумм пени, указанные обстоятельства, согласно положениям пункта 2 статьи 123 Кодекса и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 06.02.2018 № 6-П, исключают привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности, установленной пунктом 1 статьи 123 Кодекса.

Вместе с тем, по результатам анализа жалоб налогоплательщиков (налоговых агентов), налоговыми органами не учитываются вышеприведенные обстоятельства и налогоплательщики (налоговые агенты) привлекаются к налоговой ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 123 Кодекса.

Отсутствие контроля за фактическим исполнением налоговым агентом обязательств по уплате НДФЛ позднее предусмотренного Кодексом срока приводит к вынесению налоговыми органами необоснованных решений о привлечении к налоговой ответственности и нарушению прав и законных интересов налогоплательщиков».

И следующий абзац посвящен тому, что налоговики эти безобразия должны прекратить и не наказывать налогоплательщиков, почем зря.

Вывод

Конкретно этот чиновник молодец, он заставляет налоговиков на местах не звереть. Заставляет их соблюдать хотя бы те, мягко говоря, не очень рациональные законы, которые они сами навыпускали. Хотя бы это. Короче, если вы будете с этим сталкиваться, используйте это письмо в свою защиту.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.