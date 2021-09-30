Страховые взносы для КФХ. НДФЛ с продажи доли в бизнесе. Бизнесмены на карантине без налогов

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

как считать страховые для КФХ;

как организация должна взыскать НДФЛ;

почему бизнесменов хотят освободить от налогов.

Как считать страховые для КФХ

Давайте посмотрим на хорошее разъясняющее письмо от налоговиков.

Письмо ФНС России от 19.07.2021 № БС-4-11/10114@

Налоговики пишут, что обычный ИП без сотрудников должен заплатить фиксированные страховые взносы. Если у него оборот больше 300 000 рублей в год, то еще 1% с превышения.

Дальше они говорят, что на основании п. 2 ст. 11 НК РФ, глава крестьянского хозяйства относится к ИП. А раз так, то он тоже должен платить страховые взносы, но только фиксированные.

«Положениями Налогового кодекса не предусмотрен дифференцированный подход к определению размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для глав КФХ в зависимости от полученного объема дохода, то есть главы КФХ не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1,0% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период».

Но, если этот человек является не только главой КФХ, а еще ведет какие-то иные виды деятельности как ИП, то по иным видам деятельности он должен заплатить1% сверху.

Кто платит НДФЛ с продажи доли в бизнесе

Бывает, что кто-то выходит из состава учредителей и его доля в уставном капитале переходит к обществу. По решению общего собрания, эти доли должны быть распределены между участниками пропорционально их долям или проданы кому-то, или переданы физлицам.

А если доля в уставном капитале общества передается физлицу, то должен ли он платить НДФЛ? Или общество должно его взыскать и в каком размере?

Письмо Минфина России от 25.06.2021 № 03-04-05/50514

Минфин пишет, что если организации принадлежала доля в уставном капитале и в течение года ее кому-то передают, то организация должна удержать НДФЛ. Стоимость этой доли должна определяться на основании ст. 105 НК РФ. Это значит, что вы должны определить эту стоимость по, так называемому, правилу «вытянутой руки». То есть нужно посмотреть сопоставимые по обороту сделки в вашем регионе, цена доли должна быть рыночная. Дальше организация должна с этой рыночной цены взыскать НДФЛ.

Например, у вас строительная компания с оборотом в 4 млрд рублей, и вы одному из участников даете сверху 10% уставного капитала. Сколько могла бы стоить его доля? Да бог его знает. Сколько нужно заплатить налогов? Допустим, прибыль учредителей может составлять несколько сотен миллионов рублей в год. И исходя из 200 млн рублей, получается нужно взыскать 20 млн рублей НДФЛ.

Как организация должна взыскать НДФЛ

Компания должна взыскать НДФЛ с прочих доходов человека, потому что он получил доход в натуральной форме. Стоимость доли определили по ст. 105.3 НК РФ, моментом передачи этой доли считается момент когда в реестр были внесены соответствующие изменения. Если доход налогоплательщика был меньше 5 млн рублей, то ставка будет 13%. Если, как в моем примере, доход больше 5 млн рублей, то тогда ставка НДФЛ будет уже 15%.

«Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 226 Кодекса при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога на доходы физических лиц производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме».

Что делать, если никаких доходов мы ему больше не выплачиваем? Зарплату он не получает, он просто акционер. В этом случае заканчивается год, и на следующий год до 1 марта года, следующего за отчетным вы должны уведомить и налоговиков, и самого налогоплательщика, что вы не смогли удержать НДФЛ. И чтобы налоговики сами с ним разбирались.

Если у вас будут подобные ситуации, то оценивайте долю как-то подешевле, но не забудьте взыскать НДФЛ. А чтобы действительно, фундаментально сэкономить на налогах жду вас на своем ближайшем семинаре, не пожалеете. Там вы получите много способов, как законно снижать налоги, потому что мы с вами вошли в эпоху цифрового контроля, чем дальше, тем жестче. Настала пора оптимизировать свои налоги.

Бизнесменов хотят освободить от налогов на время локдауна

Поздравляю, нас ждет новая мера поддержки. Если в вашем регионе объявят локдаун и вы «прикроете» свою организацию или ИП, то вас освободят на этот период от земельного налога и НДФЛ. Как считают чиновники, это существенная мера поддержки.

Проект Федерального закона № 1217650-7

В пояснительной записке говорится, что по результатам опроса, самой востребованной мерой помощи бизнесу стало освобождение от уплаты налогов.

«Реализация законопроекта позволит поддержать предпринимателей, деятельность которых приостановлена и (или) ограничена в условиях действия ограничительных мероприятий, и высвободить денежные средства для выплаты заработных плат работникам».

Вывод

По мне, это мера так себе. Но шума из нее сделают много. Из каждого утюга будут вещать, как государство любит бизнесменов и как оно их поддержало. С точки зрения математики, поддержка вообще ни о чем. Берем компанию на ОСН, у которой ангары, склады. У нее довольно приличный налог на имущество, но с точки зрения оборотов, НДС, налога на прибыль, страховых взносов, НДФЛ – это мера поддержки ни о чем.

Я бы понял чиновников, если бы они сказали, что на период локдауна будет минус 50% по всем налогам: НДС, налог на прибыль, страховые, НДФЛ. Потому что часть организаций закрыта, покупательская способность населения падает, платить бизнесменам нечем. А если бы твое предприятие посадили на карантин, а дистанционно работать нельзя, то зарплату людям плати, а вот налоги (включая страховые и НДФЛ) обнуляются. Потом зарплата, которую бизнесмен заплатил из своего кармана, переходила бы на будущие периоды и обнуляла будущие страховые и НДФЛ.

Я считаю, что меры поддержки должны быть такими. А вы как думаете?

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Жду вас на ближайшем семинаре. Я научу вас законно экономить налоги уже по-новому, потому что старые методы больше не прокатывают.

Спасибо и удачи в делах.