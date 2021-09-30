Про возмещение за изъятый товар, налоги за учеников и Реестр надежных партнеров

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

директор-учредитель и СЗВ-М;

ученики, Минфин и страховые;

реестр надежных партнеров;

некачественный товар и возмещение.

Директор-учредитель и СЗВ-М

На одном из последних семинаров один главбух задал мне вопрос: «Если единственный учредитель организации сам себя сделал директором и не заключил трудовой договор, надо ли за него отчитываться бухгалтеру в части, касающейся страховых взносов, и сдавать форму СЗВ-М?» Я не знал, что ей ответить. А сейчас я уже знаю ответ.

Письмо ГУ – ОПФР по г. Москве и Московской обл. от 05.07.2021 № Т-20930/1-08/25023

Пенсионный фонд разъяснил, надо ли предоставлять форму СЗВ-М на единственного учредителя компании, ставшего ее директором, если нет трудового договора и выплат. Казалось бы, что за глупость, какую форму, какую отчетность сдавать, если нет трудового договора и выплат. Может, он жил за счет дивидендов, мы же не знаем.

«Положениями статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что в случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают, в частности, в результате избрания на должность, а также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен».

То есть если ваш сотрудник приступил к работе, то неважно, есть трудовой договор или нет, фактически трудовые отношения возникли.

«В Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.2009 N 6362/09 отмечается, что назначение лица на должность директора оформляется решением единственного учредителя общества, следовательно, трудовые отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника».

Соответственно, форму СЗВ-М на директора нужно подать, поскольку, по нормам № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», отнесен к категории работающего застрахованного лица, даже если с ним не заключен трудовой договор. И неважно, начислял он себе зарплату или нет.

Вот с такой дурдом. Государство любит отчеты, любит бумажки. У них присутствует навязчивый компульсивный контроль. Мне это тоже не нравится, но так вышло. Так что, уважаемый коллега-бухгалтер, если вы меня читаете, то знайте, что форму СЗВ-М надо подавать.

Ученики, Минфин и страховые

Один из способов законной экономии страховых взносов, который я даю на семинарах – это ученический договор. И особенно это полезно в случае высокой текучки в организации.

С ученическими договорами у вас не будет страховых взносов, потому что стажер будет получать стипендию и вознаграждение за работу на практических занятиях. Вы будете платить только НДФЛ. А так как он еще не сотрудник, если он не прошел испытательный срок, ему не положено никаких выходных пособий.

Письмо Минфина России от 30.07.2021 № 03-04-06/61493

И здесь Минфин черным по белому пишет, что страховых взносов нет, платим только налог на имущество. И при желании можем уменьшить налог на прибыль. Я внимательно все изучил, это можно сделать, в соответствии с п. 3 ст. 264 НК РФ. Но если не получится, то можно все поставить, как прочие расходы, связанные с производством или реализацией.

Давайте будем пользоваться этим способом. Потому что он очень хороший. Более детально я, конечно, рассказываю все на семинарах по оптимизации.

Государство точно не упустит ни единого шанса взять дополнительные налоги. Поэтому каждая подобная лазеечка, для нас с вами ценна. Мне кажется, что вы этими сэкономленными деньгами распорядитесь более разумно, чем те, кто осваивает налоги в виде бюджетных средств. Поэтому давайте пользоваться подобными возможностями экономии.

Реестр надежных партнеров

Торгово-промышленная палата России разместила информацию о тарифах за внесение российских юридических лиц в Реестр надежных партнеров. Давайте сначала разберемся, что такое Реестр надежных партнеров и что он дает. И потом я выскажу свое мнение.

Что такое Реестр надежных партнеров

В соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 07.07.1993 № 5340-1, им разрешено создавать так называемый Реестр надежных партнеров. И, в соответствии с этим законом, территориальные ТПП осуществляют ведение этого негосударственного Реестра российских предприятий, предпринимателей, оценивают финансовое экономическое положение бизнесменов.

И если они считают, что бизнесмен является надежным партнером, то его могут занести в соответствующий Реестр.

«Регистрация осуществляется в целях активизации предпринимательской деятельности и внешнеэкономического сотрудничества, создания предпосылок для установления такого сотрудничества на стабильной и взаимовыгодной основе, учета российских предприятий, чье финансовое и экономическое положение, опыт и деловая репутация свидетельствуют об их надежности как партнеров для ведения предпринимательской деятельности и во внешнеэкономических связях, и предоставления российским и иностранным фирмам необходимой информации для ориентации в выборе партнеров из числа российских предприятий».

Этот Реестр направлен на предупреждение экономических, хозяйственных и налоговых правонарушений. А так как вы теперь в Реестре надежных партнеров, вам можно доверять.

Требования для попадания в Реестр

Чтобы войти в Реестр надежных партнеров, вы должны выполнить определенные требования. Этих требований 14. Например, вы должны подать заявление в установленной форме через сайт. Вы должны подать туда все о вашей финансовой и экономической деятельности, которые будут проверены. Затем вам выставят счет на оплату услуги, в случае положительного решения.

Сколько стоит участие в Реестре

Если вы микропредприятие и вы хотите попасть в этот Реестр надежных партнеров, и вы не являетесь членом ТПП, то вам необходимо заплатить 15 тысяч рублей.

Если вы малое предприятие и не являетесь членом ТПП, то чтобы попасть в Реестр надежных партнеров, вы должны заплатить 17 тысяч рублей. Среднее предприятия – 24 тысячи рублей, крупное предприятие – 29 тысяч рублей. Если вы член ТПП, вам дается скидка. Платеж будет ежегодным, с тарифами можно ознакомиться в документе или на сайте ТПП.

Вывод

Я отправил все это своим директорам и спросил, что они думают по поводу вхождения в этот Реестр надежных партнеров. И по словам моих директоров, этим Реестром мало кто пользуется. Доверие и уважение клиентов и контрагентов завоевывают по-другому, не через Реестры. По их словам, мир бизнеса не особо-то всем этим Реестрам верит, тем более, когда тебя в Реестр надежных партнеров заносят за деньги.

А что вы об этом думаете? Насколько, как вы считаете, этот Реестр надежных партнеров за деньги, действительно поднимает ваш статус и увеличивает доверие контрагентов иностранных партнеров к вашему бизнесу? Или все это так себе? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение.

Некачественный товар и возмещение

Поговорим сегодня о хорошем Постановлении Правительства. Правда, есть нюансы.

Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 № 1299

Допустим, у вас была какая-то госпроверка, и во время нее у вас изымали какие-то образцы товаров для проверки. Например, у вас изъяли сметану, чтобы установить, качественный продукт производите или нет. И если проверяющие установят в результате экспертизы, что то, что вы производите и продаете, было качественным, и при этом стоимость изъятого для проверки составляет больше 10 тысяч рублей, то вам возместят то, что изъяли. А если то, что у вас изъяли на проверку, по мнению экспертизы окажется некачественным, то вам возмещать никто ничего не будет.

«Возмещению подлежит стоимость утраченной продукции (утраченных товаров), изъятой (изъятых) контрольным (надзорным) органом при проведении отбора проб (образцов) продукции (товаров) в ходе осуществления выездной проверки, если не выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а продукция (товары) не подлежит (не подлежат) возврату вследствие утраты ею (ими) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными правилами продажи отдельных видов продукции (товаров) (за исключением случаев проведения выездной проверки при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов)».

Чтобы получить возмещение, вы должны написать заявление и сделать электронные образы, скан-копии всех документов, подтверждающих законность владения этим товаром. А также электронный образ, скан-копии, подтверждающие себестоимость утраченной продукции. Короче, это огромная пачка бумаг. А дальше будет создана комиссия надзорного органа, которая примет решение возмещать вам средства или нет. Ну, и дальше после решения комиссии возмещение стоимости утраченной продукции будет произведено в течение 10 дней.

Я не знаю, как к этому постановлению относиться, вроде бы, хорошо. Напишите, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.