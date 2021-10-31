Юристу и бухгалтеру: 7 важных документов для бизнеса

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей, новинок законодательства и судебной практики:

4 важных документа для юриста и бухгалтера;

3 документа в помощь хорошему бухгалтеру;

нужно ли хранить первичку по расходам на УСН.

4 важных документа для юриста и бухгалтера

Давайте посмотрим на документы, которые пригодятся вашим бухгалтерам и юристам.

Письмо ФНС России от 02.08.2021 № СД-4-21/10889@

В этом документе налоговики разжевывают, что такое движимое и недвижимое имущество. Этот документ обязательно надо знать бухгалтерам, чтобы правильно распределять и правильно платить налоги. Документ хорошо написан, хорошо отработан, у меня, в общем-то, к нему нет вопросов.

Приказ ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@

Этим приказом утверждены формы и форматы документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требования к ним. Если вы вошли в налоговой мониторинг или вас загнали туда, то этот документ для вас.

Письмо ФНС России от 28.07.2021 № БВ-4-7/10638

В этом документе дается обзор правовых позиций ВС РФ и КС РФ по налогам за второй квартал 2021 года.

На этом документе остановимся чуть подробнее. Хочу обратить ваше внимание на несколько пунктов.

«Освобождение индивидуального предпринимателя от обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за период беременности возможно при установлении судом обстоятельств исключительного характера».

То есть если суд установит, что во время беременности вы, будучи предпринимателем, никак не могли работать, то вас могут даже освободить от страховых взносов.

«Из положений статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации следует налогообложение по кадастровой стоимости таких объектов недвижимого имущества, которые хотя и не относятся непосредственно к помещениям, используемым для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, но расположены в зданиях (строениях, сооружениях), относящихся к торговым центрам (комплексам)».

Даже если у вас просто офис в торговом центре, то все равно с вас возьмут налог по кадастровой стоимости. Ну, к сожалению. И подробно здесь все это разжевывается.

Или вот, например, пункт № 6.

«Превышение длительности производства по делу о нарушении законодательства о налогах (совершение определенных действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля с нарушением сроков) само по себе не лишает налоговый орган права на принятие мер внесудебного взыскания, предусмотренных статьями 46 — 47 Налогового кодекса Российской Федерации, но, во всяком случае, ограничивает возможность взыскания пределами двух лет».

Налоговики во время камеральной проверки нарушили абсолютно все сроки, и бизнесмен попытался оспорить результаты этой проверки, ссылаясь на ее незаконность. Но суд встал на сторону ФНС, и с бизнесмена взыскали все положенное.

Тут много интересных пунктов и про НДС, и про налог на прибыль. Я не просто так остановился на этом документе. Рекомендую вашим бухгалтерам и вашим юристам изучить все 27 страниц этого обзора, да и подобных этому. Они выходят раз в квартал, и уж лучше потратить пару часов на изучение, чтобы знать, где соломку подстелить.

Пусть ваш юрист ил бухгалтер потратит 2 часа, сделает справку, а вы, возможно, потом на этом экономите десятки миллионов рублей. Или не вляпываетесь на десятки миллионов рублей. Поэтому выгодно изучать эти обзоры.

Письмо ФНС России от 30.07.2021 № КВ-4-14/10747@

В этом документе идет обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов. В каком случае налоговики правы, когда отказали в регистрации, в каком неправы. Например, тут есть потрясающие примеры, когда налоговики ликвидировали компанию из-за того, что они не нашли ее по адресу. Естественно, был суд на стороне бизнесмена.

Есть пример, когда налоговики отказали компании в регистрации, сославшись на то, что она собирается зарегистрироваться по адресу массовой регистрации, типа в этом здании уже существует 8 организаций. Или еще пример с ликвидацией организации, которая была учредителем другой организации, и имела 24% уставного капитала. Это дело о том, что делать с долей ликвидированного учредителя.

Рекомендую изучить этот обзор вашему юристу и бухгалтеру, потому что тут много полезного материала.

Например, вам будет полезно узнать о том, как правильно называть организацию.

«Использование в сокращенном фирменном наименовании общества „Росагрокорпорация“ словесного элемента „Рос“ как при визуализации, так и при звучании явно ассоциируется с наименованием „Российская Федерация“ или „Россия“, а также словами, производными от этого наименования». Поэтому у этой организации нет права на существование. Согласитесь, очень много подобных вещей действительно полезно знать.

3 документа в помощь хорошему бухгалтеру

Я хочу поблагодарить бухгалтеров части, касающейся ведения бухучета, налогового учета, взаимодействия с правоохранителями и налоговиками. В первую очередь я хочу поблагодарить своего главного бухгалтера Ростикову Светлану Валерьевну. Огромное спасибо за потрясающе качественную работу. Именно благодаря бухгалтерам, мы проходим любые проверки без каких-либо вопросов. Моя бухгалтерия работает лучше, чем швейцарские часы.

А всех бухгалтеров хочу поблагодарить за то, что они умудряются не сойти с ума из-за постоянно меняющейся нормативной базы, форм и отчетов. Они в этом дурдоме делают свою работу, и делают ее качественно.

А сейчас давайте посмотрим на 3 документа, которые помогут вам работать еще качественнее.

Письмо ФНС России от 17.08.2021 № СД-4-3/11571@ «О порядке заполнения отдельных показателей единого корректировочного счета-фактуры, а также применения новой формы счета-фактуры»

Этот документ нужно внимательно изучить, открывать ссылки, смотреть пункты, разбираться. Но он поможет вам качественно делать корректировочные счета-фактуры и не допускать ошибок.

Приказ ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ «Об утверждении формата доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме и порядка ее направления по телекоммуникационным каналам связи»

Если любой документ от имени организации, который уходит к налоговикам, подписывает директор, фамилия которого есть в ЕГРЮЛ, тут не никаких вопросов. Но если директор уехал в отпуск, и документы подписал зам. А налоговиков не уведомили, у них нет доверенности.

Даже если вы выпустили приказ, что замдиректора будет во время вашего отпуска выполнять ваши обязанности. И если вы выписали ему от имени организации доверенность, но не уведомили налоговиков и не получили от них подтверждение. То любые документы, которые он за время вашего отсутствия подписывает, не будут приняты в ФНС.

Теперь такие документы недействительны с 1 июля 2021 года. И плюс, вы теперь должны следить за тем, чтобы ваши контрагенты сдавали верные декларации за третий квартал. Они тоже должны быть подписаны «правильными» людьми.

Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@ «Об утверждении форм, форматов, порядков заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости»

И, начиная с 8 июля, вы должны были все эти формы и отчеты грамотно сдавать. Поэтому этот приказ тоже важный. Если вы еще с ним не ознакомились, то сделайте это.

Вывод

Я довольно часто ворчу на бухгалтеров. Понимаете, они профессионалы в бухучете. Но, когда я слышу, что бухгалтер позволяет себе, не моргнув глазом, высказываться об областях, в которых он дилетант, тут я, конечно, начинаю ворчать.

Например, бухгалтеры говорят, что агентские схемы опасны. О чем вы? Десятки тысяч компаний, проконсультированных нами, по этой схеме работают, это безопасно уже 20 лет.

В таких ситуациях я, конечно, начинаю на бухгалтеров ворчать. Я говорю: «Вы, вместо того, чтобы высказываться так, сначала изучите, разберитесь, внедрите, попробуйте, а потом говорите».

Но в части, касающейся отчетности, защиты от излишних нападок со стороны налоговиков и правоохранителей, всей документации, давайте относиться к нашим бухгалтерам уважительно. Ибо освоить весь этот дурдом и не наделать при этом ошибок, это надо быть действительно профессионалом.

Хочу от имени всех бизнесменов сказать бухгалтерам: спасибо вам за работу.

Нужно ли хранить первичку по расходам на УСН

На семинарах у меня часто спрашивали: «Нужно ли организациям или ИП на УСН 6% хранить первичные и прочие документы, связанные с расходами?» Казалось бы, зачем хранить первичку, связанную с расходами, если ты уже все заплатил.

Но нет, я ошибался. Я говорил, что не надо хранить документы. Зачем вам документы, если вы все налоги заплатили. Да и многие бухгалтеры так считают. Но оказывается, документы надо хранить.

Портал «Клерк» пишет, что, по мнению налоговиков, компании и ИП на УСН 6% не освобождены от ведения бухгалтерского учета. Да, ИП-шники тоже должны хранить первичные документы.

Хранить документы, необходимые для составления бухгалтерской отчетности, нужно не менее 5 лет после отчетного периода. Туда относятся и первичные документы по расходам.

«ООО выступает как налоговый агент в отношении работников. Поэтому если деньги на расходы перечислялись подотчетникам, налоговая может запросить чеки по расходам. В противном случае — доначисление НДФЛ и страховых взносов. Так как налоговики могут отнести такие перечисления к выплате зарплаты (неофициальной)».

А еще налоговики могут запросить любые документы по конкретной сделке. Не только в рамках проверки, но и в рамках всяких «встречек». И эти документы вы тоже обязаны им предоставить.

Вывод

Нравится нам это или нет, но по всем расходам на УСН 6% лучше хранить все расходные документы не меньше 5 лет.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.