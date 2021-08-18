Доходные упрощенцы должны хранить документы на расходы. Разъяснения ФНС

Наконец-то налоговики дали разъяснения по поводу того, надо ли компаниям на УСН 6% хранить документы по расходам. Ответ — да, надо.

Ранее на «Клерке» писали, что бухгалтеры не знают точного ответа на вопрос, могут ли налоговики проверять документы по расходам доходного упрощенца.

Хранить документы по расходам надо по двум причинам:

Компании на УСН не освобождены от ведения бухучета. Значит, они должны хранить документы, необходимые для составления бухотчетности, не менее пяти лет после отчетного периода. А туда относятся и первичные документы по расходам. ООО выступает как налоговый агент в отношении работников. Поэтому если деньги на расходы перечислялись подотчетникам, налоговая может запросить чеки по расходам. В противном случае — доначисление НДФЛ и страховых взносов. Так как налоговики могут отнести такие перечисления к выплате зарплаты (неофициальной).

Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать». Он пройдет 23 сентября в 11:00 по Мск. Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «». Он пройдет 23 сентября в 11:00 по Мск.

Кроме этого, налоговики могут запросить любые документы по конкретной сделке. И, причем, не только в рамках проведения проверки, в том числе и встречной.

Вывод ФНС: налоговики могут запрашивать документы по расходам у компаний на УСН 6%.

Письмо ФНС от 23.07.2021 № ЗГ-2-2/1090@.