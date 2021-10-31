Про майнеров, судей и безопасность криптобирж

Мы продолжаем рассказывать вам о криптовалюте, инвестициях и финансах.

Сегодня в выпуске:

как можно обезопасить криптобиржи;

сделают ли майнеров предпринимателями;

можно ли судьям владеть криптовалютой.

Как можно обезопасить криптобиржи

Совсем недавно одного криптоблогера «нагрели» почти на 200 000 USDT. Это очень показательный пример «безопасности» криптобирж. Давайте поразмышляем о том, какие еще способы идентификации и аутентификации ввести на Binance, чтобы обезопасить транзакции.

Возможно, в будущем владельцам криптовалют придется выбирать между анонимностью и безопасностью своих операций. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

«Я не фанат № 115-ФЗ и всей этой идентификации и аутентификации, но я сдал всю биометрию в целях собственной безопасности. Уж лучше сдать все эти отпечатки пальцев, чем быть ограбленным», — Владимир Туров.

Сделают ли майнеров предпринимателями

Чиновники позаботятся о майнерах и рынке криптовалют. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нужно придумать вид экономической деятельности для крипто-бизнесменов, чтобы они могли работать легально.

Давайте разберемся, чем это нам грозит.

Можно ли судьям владеть криптовалютой

Комиссия Совета судей Российской Федерации по этике выдала Заключение от 23.08.2021 № 7-КЭ и разрешила судьям иметь криптовалюту. Но есть нюанс. Она должна быть российской.

Также Комиссия признает криптовалюту имуществом, а значить она подходит под понятия Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ. Еще Комиссия рекомендует скорее окончательно урегулировать статус криптовалюты и четко прописать ее в законодательстве.

Если вы интересуетесь криптой, но боитесь запутаться в новом Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ, то приходите на семинар «Криптовалюта: как зарабатывать и сохранить активы» 27-28 декабря в Москве. А также в Москве 2-3 ноября пройдет первая конференция для криптоэнтузиастовCrypto Future.

Владимир Туров расскажет про юридические моменты, сделает обзор новых законов и расскажет, как не нарваться на Росфинмониторинг и как платить налоги с операций по крипте. На семинаре и конференции буду приглашенные спикеры в области блокчейна, майнинга и трейдинга. Они поделятся техническими аспектами:

как работать с криптой;

как грамотно торговать на бирже;

как определить тренды рынка и заработать на этом.

«За правильной криптой — будущее», — Владимир Туров.