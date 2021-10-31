ВС РФ запретил налоговикам блокировать карточки физлиц

Добрый день, коллеги.

История, которую я вам сегодня расскажу, касается многих моих клиентов, да я и сам попадал в такую ситуацию.

Сейчас у меня прекрасная бухгалтерия, она работает безошибочно. Мы прошли две очередные выездные налоговые проверки без единого замечания. Но был у меня как-то бухгалтер, которая допустила ошибку, и у меня, как у ИП образовалась какая-то небольшая задолженность. И через время я узнал, что мой расчетный счет ИП и все банковские карточки заблокированы налоговиками.

Начинаю разбираться. Потому что бумаг я никаких не получал. Хотя сначала должно быть вынесено решение, а после вынесения меня должны были проинформировать, но ничего подобного не произошло. Мне налоговики сказали, что не нашли меня. Выясняю дальше, оказывается, меня не нашли даже судебные приставы, чтобы принудительно взыскать налог. Короче, я получил требование об уплате налогов и письмо от приставов уже после того, как мои банковские карточки арестовали.

Естественно, все эти несчастные копейки быстро были погашены. Но побегать пришлось. К чему я все это рассказываю? К тому, что, наконец-то ВС РФ запретил налоговикам блокировать карточки и счета физлиц. Если ФНС доначислила налоги ИП, а он, по каким-то причинам не расплатился, то она вправе только арестовать расчетный счет ИП. Но не имеет права арестовывать «карточные счета».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.08.2021 № 307-ЭС21-6593 по делу № А52-1072/2020

ИП задолжал какую-то копейку, причем небольшую, по-моему, 80 тысяч рублей. И у него арестовали не только расчетный счет, но и все карточки. Налоговики вынесли решение об аресте всех карточек. Эта бумага поступила в банк ВТБ. А ВТБ отказался арестовывать карточки этого налогоплательщика. В банке рассудил очень здраво.

Бизнесмен использует для бизнес-операций расчетный счет. А согласно законодательству, личные карточки физлица нельзя использовать для бизнес-операций. А раз карточки для бизнес-операций не используются, то банк не имеет права их блокировать в угоду налоговикам.

Банк ослушался налоговиков, и они оштрафовали его за неподчинение. Банк стал судиться с налоговиками. Все суды встали на сторону налоговиков, а ВС РФ, пригрозив пальчиком нижестоящим судам и налоговикам, отменил все решения и встал на сторону банка. И это хорошо.

А человек, у которого был арестован расчетный счет, продолжал использовать карточки, хотя это запрещено, для проведения расходных операций в части, касающейся своего бизнеса.

Аргументы ВС РФ

«Как установлено судами и подтверждается материалами дела, основанием привлечения Банка ВТБ к ответственности, предусмотренной статьей 134 Налогового кодекса, послужило то обстоятельство, что кредитная организация не исполнила решение инспекции о приостановлении операций по счету, открытому гражданкой К. в качестве физического лица, несмотря на наличие у последней неисполненной обязанности по уплате налогов, возникшей в связи с ведением предпринимательской деятельности.

Суды трех инстанций, соглашаясь с выводом налогового органа о наличии оснований для привлечения Банка ВТБ к налоговой ответственности и отказывая в удовлетворении требований кредитной организации, исходили из того, что статья 76 Налогового кодекса содержит прямое указание о праве налоговых органов на приостановление операций по счетам в банках индивидуальных предпринимателей – налогоплательщиков и не содержит ссылки на то, что принятие налоговым органом решения о приостановлении операций по счетам в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, допускается лишь в отношении счетов, открытых в кредитном учреждении для ведения предпринимательской деятельности».

Верховный Суд говорит: «Налоговики имеют право в принудительном порядке без суда и следствия взыскивать налоги. А вот в отношении налоговой задолженности физических лиц, действует ст. 48 НК РФ. Если бы налоговики хотели взыскать задолженность с карточки физического лица, они должны были бы обратиться в суд и выиграть, чего они не сделали. Поэтому банк поступил абсолютно правильно».

«В Налоговом кодексе также отсутствуют нормы, которые бы позволяли кредитной организации контролировать правомерность осуществления гражданином тех или иных расходных операций по текущему счету, в том числе, производимых с использованием платежных карт при расчетах в розничной торговле, в зависимости от характера доходов, за счет которых осуществляются платежи».

Все верно, гражданин со своим текущим счетом делает что хочет. Банк обязан обеспечить исполнение решения налоговиков о приостановлении расходных операций по счету налогоплательщика без каких-то дополнительных условий. Но, не нарушая иммунитет гражданина на свободу распоряжаться личными деньгами. А деньги становятся личными тогда, когда они упали с расчетного счета на карточку.

Вывод

Если вы столкнетесь с тем, что вы, как ИП задолжали что-то налоговикам, то знайте, что налоговики могут без суда и следствия арестовать ваш счет ИП. Но не могут арестовать карточки. Верховный Суд выше мнения налоговиков, имейте это в виду. Используйте это решение ВС РФ в свою пользу. Уважаемые судьи, спасибо, что действовали в строгом соответствии с законом и встали на сторону предпринимательского сообщества.

Жду ваших комментариев. Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.