Главбуху грозит 6 лет за установку пиратского софта

Добрый день, уважаемые коллеги.

Впервые с проблемой пиратского софта у клиентов я столкнулся, наверное, в 2004 году. Кто-то настучал куда следует, и к вам приходят правоохранители и начинают проверять. Обычно они приходят в бухгалтерию и проверяют там все компьютеры на предмет легальности программного обеспечения.

Проверяющие смотрят, что программка 1С ломаная, антивирус и винда тоже пиратские. Они берут и выносят все компьютеры из вашей бухгалтерии или со всего офиса. В сегодняшнем примере одномоментно вынесли все 32 компьютера, потому что на каждом из них нашли «левое» программное обеспечение.

Что дальше

Дальше возбуждают уголовное дело по ст. 146 УК РФ, где ответственного ждет до 6 лет лишения свободы. И да, скажу честно, с точки зрения судебной практики, сажают редко. Но условные сроки, в том числе главбухи, получают на каждом шагу.

Правообладатель, например, того же антивируса, имеет право подать гражданский иск и взыскать с вас до 5 млн рублей за нарушение его прав. Ситуация такая, что главного бухгалтера могут посадить на 6 лет. Его вряд ли посадят, но условный срок и судимость, скорее всего, гарантированы почти на 100%.

Что выяснили следователи

«Как выяснили следователи города, дама установила на свой рабочий компьютер ПО без приобретения прав на него у правообладателей ООО «1С-Софт» и ООО «1С».

По оценкам специалистов, материальный ущерб от содеянного составил около 700 тыс. рублей.

Женщине грозит ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ. За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы». Давайте посмотрим, что вменяют главбуху: «Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:

а) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) в особо крупном размере;

г) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей».

Плюс от правообладателей иск на 5 млн рублей. По-моему, оно того не стоит.

Вывод

Либо вы должны будете гарантировать на 100%, что на вас никто не настучит, и к вам никто не придет из-за пиратского софта. Либо проверить свои компьютеры, посмотреть что там и как. Установите легальное программное обеспечение, насколько это возможно. А там, где стоит пиратский софт не должно быть никаких важных данных, которые могут вас как-то скомпрометировать после изъятия оргтехники. Или, благодаря которым, правоохранители узнают что-то нехорошее о вас, и появится еще какое-нибудь дело, связанное, например, с неуплатой налогов.

В части же, касающейся более серьезных степеней защиты, то на этот счет я обычно немного рассказываю на своем семинаре по оптимизации налогов. Записывайтесь, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.