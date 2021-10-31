Как будем платить НДФЛ в 2022 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Депутаты собираются внести изменения в налогообложение доходов физических лиц. Слава богу, пока хоть прогрессивную шкалу НДФЛ не вводят. Есть какие-то неплохие изменения, но в целом, все они направлены на то, чтобы мы с вами платили больше денег в бюджет.

Чиновники планируют внести 12 корректировок в гл. 23 НК РФ, чтобы собрать больше налогов.

Чего ждать

1. Компании собираются обязать уплачивать НДФЛ с доходов дистанционных работников, работающих за пределами РФ. В том числе тех, кто не является налоговым резидентом и находятся в России меньше 183 дней в году.

Платить НДФЛ нужно будет не только за тех дистанционных работников, которые трудятся на территории России. Если у вас программисты работают из Украины, Белоруссии или Индии, то с них тоже хотят получить НДФЛ.

2. Букмекеров обяжут удерживать НДФЛ с выигрышей любого размера. Сейчас они удерживают налог только с приза свыше 15 000 рублей. Но Родина сказала, нет, это неправильно. Даже если ты тысячу рублей выиграл, ты с этого должен будешь заплатить 13% в казну.

Все 12 поправок цитировать вам не буду. Понятное дело, что в основном это ужесточения.

3. Агентства по страхованию вкладов обяжут отправлять в ФНС сведения о выплате процентов по вкладам граждан в случае банкротства банка. То есть банк обанкротился, агентство по страхованию вкладов вам что-то заплатило, и немедленно отчиталось налоговикам, чтобы они свою долю у вас удержали.

4. Нам разрешат отказаться от налогового вычета при обретении имущественных прав. Типа, не хочешь получать налоговый вычет — не получай, пусть деньги будут в бюджете.

5. Откорректируют правила учета расходов при продаже недвижимости, полученной семьями с детьми в качестве господдержки. Боюсь, что эта новость плохая. Вдруг эта корректировка будет не на пользу семьям.

6. Установят максимальную сумму компенсации, которую работодатели смогут выплачивать сотрудникам на удаленке за работу вне офиса. Ты работаешь на удаленке вне офиса, используешь свой принтер, компьютер. Гробишь их и так далее. А тебе разрешат компенсировать только заправку картриджа. И то, при предъявлении чека и строгой отчетности и так далее.

Наверняка установят какую-нибудь копеечную сумму вместо того, чтобы сотруднику компенсировать действительно все его расходы. Эти компенсации не облагаются налогами.

В прошлом году налоговики выпустили письмо, в котором было написано, что, если ты используешь свою машину (иномарку) в служебных целях, то 1 500 рублей тебе должно хватить на заправку, на техобслуживание, на покрытие износа. И, типа, ты от этого даже прибыль будешь получать. Но без смеха на эти решения смотреть трудно. Мало того что это письмо было противозаконным, вводящим в заблуждение. Так еще и явно издевательским. Так и здесь. Дадим тебе 200 рублей на компенсацию износа твоего личного имущества. И будь счастлив.

7. Операции с цифровыми финансовыми активами и криптовалютой обложат НДФЛ. Да кто бы сомневался. Я жду, что вот-вот должен быть принят федеральный закон, в соответствии с которым все это будет, законопроект у меня есть, где-то здесь лежит.

Итак, давайте все-таки закончим хорошей новостью про НДФЛ. Если вы берете ипотеку, и ваш банк присоединился к электронной цифровой системе контроля, то налоговики вам добровольно вернут налоговый вычет по НДФЛ — 260 000 рублей. Это будет помощью от государства для погашения тела кредита. Вычет в 260 000 рублей набегает с вашей легальной зарплаты в 2 млн рублей. А с 3 млн рублей зарплаты вы получите уже 390 000 рублей. Эти деньги вам вернет государство, в соответствии с ч. 4 ст. 220 НК РФ, как средства на погашение процентов по ипотеке.

Вывод

Так что видите, не все, что происходит с НДФЛ — плохое. Есть и хорошие новости. Ответьте, пожалуйста, на вопрос в комментариях: доживем ли мы до тех времен, когда в нашей стране налоги и жесточайший контроль будет не только ужесточаться? Застанем ли мы те времена, когда государство будет идти навстречу своим налогоплательщикам.

Спасибо и удачи в делах.