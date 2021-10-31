С 1 октября нужно отчитываться за электронные кошельки

Добрый день, уважаемые коллеги.

Судя по всему, наше государство серьезно взялось за регулирование и электронных денег, и рынка криптовалют.

С 1 октября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 № 1618 о правилах предоставления отчетов о денежных переводах с использованием электронных средств платежа, кошельков, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Если у вас есть иностранный электронный кошелек, то вы как организация, ИП или физлицо должны отчитываться перед налоговиками.

«Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия:

электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;

в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма более 600 тыс. рублей.

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Он будет постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31 октября 2021 года за третий квартал 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей. Физическим лицам первый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных средств платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении».

Вывод

Государство накладывает лапу на все: на цифровые рубли, которые появятся с 1 января, на безнальные рубли, на карточки и т. д. Сейчас они накладывают лапу на электронные кошельки, электронные денежные средства, а с 1 января 2022 года – на криптовалюты. Об этом я более подробно буду рассказывать на семинарах.

Удачи нам всем. Нужно научиться выживать в этом мире полного абсолютного цифрового контроля. Я прекрасно понимаю, что, давая вам эту информацию, я не добавляю вам энтузиазма. Но лучше это знать и сдать отчет, чем нарваться на штраф.

Для тех, кто говорит: «Да как они узнают? Как они обнаружат?» Я готов прочитать целую лекцию. Законы приняты, все подписано. Все эти иностранные площадки завели специальные счета в банках и по запросу налоговых органов обязаны им предоставлять абсолютно всю информацию обо всех ваших электронных кошельках. Имейте это в виду. Я вас предупредил.

Спасибо и удачи в делах.