Иностранные IT-компании должны зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора

Добрый день, уважаемые коллеги.

И снова о цифровом контроле. А конкретнее, об иностранных лицах, которые действуют в интернете на территории России. Документов на этот счет очень много. Я постараюсь коротко. Все началось, коллеги, с закона, который президент подписал 1 июля 2021 - Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ.

Этот закон уже вступил в силу. Небольшая его часть вступает в силу на следующий год. Этот закон коснется любой деятельности иностранцев в интернете: Facebook, Instagram, Tiktok, Telegram.

Нововведения для IT-компаний

«Статья 4. Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации.

Под иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации, понимается иностранное лицо, осуществляющее любую деятельность, не запрещенную на территории Российской Федерации, осуществляемую при условии, что иностранное лицо является владельцем сайта в сети “Интернет”, и (или) страницы сайта в сети “Интернет”, и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети “Интернет”, находящихся на территории Российской Федерации…».

Под этот закон подпадает почти все соцсети.

При этом этот «иностранец» должен соответствовать следующим критериям: у ресурса больше 500 000 посетителей в сутки;

на нем распространяется какая-то реклама или обрабатываются сведения о пользователях;

это какая-то торговая площадка, которая принимает деньги от российских физических и юридических лиц;

это просто какой-то иностранный провайдер хостинга, который работает на территории России.

В этом случае, если эти «иностранцы» хотят и дальше работать на территории России, предоставлять рекламу, что-то продавать, размещать наши посты, то они обязаны, как минимум, зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации. То есть, они должны открыть личный кабинет в Роскомнадзоре, если говорить коротко.

Про личный кабинет в Роскомнадзоре

В личном кабинете они должны разместить сведения о созданном на территории Российской Федерации филиале или открытом представительстве.

То есть они должны зарегистрироваться в Российской Федерации. Открыть личный кабинет в Роскомнадзоре.

Дальше они должны будут туда заливать всю информацию. Также им будет запрещено собранные о нас данные передавать за границу. Все это должно оставаться в Российской Федерации.

Естественно, раз личный кабинет открыт на сайте «Роскомнадзора», то ведомство будет знать, кому вы поставили лайк, куда вы зашли, какие транзакции вы провели. А если ресурс откажется «сотрудничать», то, конечно же, есть ответ.

Ответственность за нарушение требований

Если иностранные IT-компании не захотят этого сделать,то к ним будут соответственно, применяться меры воздействия. Цитирую:

«Статья 9. Виды мер понуждения к исполнению иностранными лицами, осуществляющими деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации, требований законодательства Российской Федерации.

В случае неисполнения иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации, положений настоящего Федерального закона и иных требований, запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении указанного иностранного лица могут применяться одна или одновременно несколько из следующих мер понуждения:

информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о нарушении иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации, законодательства Российской Федерации; запрет на распространение рекламы иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования; запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица; ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети “Интернет” на территории Российской Федерации; запрет на поисковую выдачу; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; частичное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица; полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица».

То есть ты просто не сможешь перевести деньги. А если все-таки тебе надо будет перевести деньги, то ты их переведешь на основании Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1835, под стопроцентным контролем и надзором.

Тут очень жесткие правила: по каждому такому переводу нужно будет спрашивать разрешение у начальства, начальнику писать акт, составлять справку.

В законе подробно написано, как будут запрещать поисковую выдачу, как будут запрещать будут передавать наши данные куда бы то ни было, как блокировать эти иностранные информационные ресурсы.

Наверное, эти информационные ресурсы согласятся с требованиями этого закона и все сделают по уму.

Что еще почитать

Кто хочет разобраться в теме, гляньте сегодняшний закон, изучите постановление Правительства № 1835 и постановление Правительства от 31.05.2018 № 634. Также можете изучить еще правила ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, электронных денежных средств. Это также запрет, касающийся тех, кто попал в нехорошие списки нашего государства.

Также можете посмотреть постановление Правительства от 12.10.2021 № 1743. Это правила, по которым, например, банки должны будут блокировать переводы в пользу тех организаций, которые, например, признаны нежелательными на территории РФ. А еще - письмо Минцифры от 11.10.2021 № П11-2-05-200-44970.

Вывод

В общем, вывод довольно простой. Мы с вами будем употреблять только одобренный нашими властями контент. И весь этот контент будет доступен соответствующим органам. Все, что мы покупаем, на каких бы то ни было иностранных площадках, тоже будет доступно. Иначе все эти ресурсы просто не смогут работать на территории России. Их деятельность может быть приостановлена или полностью заблокирована.

Напишите, что вы об этом думаете. А я, как всегда, хочу пожелать вам удачи и безопасности. Пусть у вас все будет хорошо. Жду ваши комментарии.

Спасибо.