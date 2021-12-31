Круглосуточный контроль за перевозками спиртосодержащей продукции начнется с 1 марта 2022 года

Добрый день, уважаемые коллеги.

Давайте разберем сегодня один очень интересный документ, который вступает в силу уже с 1 марта 2022 года.

Приказ Росалкогольрегулирования от 10.11.2021 № 397

И в соответствии с этим приказом под круглосуточный режим наблюдения берется весь автомобильный транспорт, который перевозит этиловый спирт.

«Настоящие Требования установлены к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год, на территории Российской Федерации по автомобильным дорогам общего пользования, в том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее, соответственно – технические средства, ЕГАИС), а также к выполняемым ими функциям».

При этом система будет работать таким образом, что в ней будет все записываться и храниться. А также хранение электронной подписи, с использованием которой осуществлялась передача информации в ЕГАИС.

«Технические средства должны состоять из следующих основных функциональных модулей:

бортовой контроллер, оснащенный sim-картой, для передачи данных по сети GPRS;

энергонезависимая память для записи и хранения навигационных и иных предусмотренных настоящими Требованиями данных;

модем для приема (передачи) навигационных и иных предусмотренных настоящими Требованиями данных с системой стандарта GSM;

спутниковый навигационный приемник систем ГЛОНАСС и (или) GPS;

ГЛОНАСС и (или) GPS антенна».

Тут много всего написано. И все это должно происходить в круглосуточном режиме.

«Контроллер должен обеспечивать получение цифровых данных от технических средств с периодичностью в диапазоне от 5 секунд до 24 часов и их запись в энергонезависимой памяти с привязкой ко времени и координатам местонахождения автомобильного транспорта.

Технические средства должны осуществлять передачу сведений о перевозках продукции в ЕГАИС, обеспечивая защиту от искажения и подделки передаваемой информации».

Вывод

Поэтому у меня и возник вопрос: а кто следующий на очереди для такого контроля?

Я считаю, что контроль должен быть другим, он должен быть позитивным. Он должен вызывать у человека желание самому быть честным и порядочным. Мне кажется, что подобный контроль, который хотят утвердить, унижает.

Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои догадки. А я, несмотря на такую не сильно хорошую новость, желаю вам удачи в делах, здоровья, процветания, пусть у вас все будет хорошо.

Спасибо, что остаетесь со мной.