В России создадут «реестр конвертных зарплат»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Минтруд собирается создать специальный реестр, куда будут вносить работодателей, которые платят зарплату в конвертах. И ведомство уже составило план по выявлению и борьбе с серыми зарплатами на ближайшие 3 года. Об этом сообщили «РИА Новости».

Реестр компаний с серыми зарплатами

При этом новые полномочия для действий в этой сфере предоставят чиновникам всех уровней государственной власти.

И создадут реестр работодателей, которых поймали в неофициальных конвертных зарплатах.

А для пополнения этого реестра новыми сведениями будут использовать, в том числе информацию от работников и других компаний.

То есть каждый работник может настучать, что его работодатель платит зарплату в конверте.

По данным Минфина, сейчас налоги с зарплат не уплачивают общим объемом около 10 трлн рублей в год.

«В свою очередь, Голикова отмечала, что цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка».

То есть количество бизнесменов, которые выплачивают конвертную зарплату, после цифровизации сократится втрое, и конвертные зарплаты будут побеждены.

Про налоги с зарплат

Я вам так скажу, даже на упрощенке можно платить 100% легальные заработные платы. Во всех моих компаниях мы все платим. Со всеми налогами, естественно. Но даже на упрощенке это непросто.

На ОСН, чтобы ваш сотрудник получил на руки чистыми 100 тысяч рублей, вы должны начислить ему 115 тысяч, чтобы потом взять еще НДФЛ. А страховые взносы со всей этой суммы составят 30%.

Это только налоги с зарплаты. А добавьте еще налог на прибыль, НДС, акцизы, пошлины, налог на имущество и другие региональные. Налоги действительно получаются сумасшедшими.

К чему я об этом пишу? Очень часто я сталкиваюсь с тем, что бизнесмен платит зарплаты в конвертах потому что иначе он «не выживет».

Вывод

После создания этого реестра, если чиновники действительно одномоментно в 3 раза уменьшат конвертные зарплаты, многим придется туго. Но это мое мнение. Выскажитесь, пожалуйста, об этой инициативе сами. Напишите в комментариях, что вы все об этом думаете.

Возьмите калькулятор, посчитайте, что будет у вас, если вас одним махом переведут на 100% легальные выплаты по зарплатам. Что вы будете делать, когда вы попадете в этот реестр? Не будет ли такого, что ваши сотрудники начнут стучать на вас?

Возникает много вопросов при виде этого плана. Жду ваши ответы в комментариях.

А для тех, кто, работая на «классике», хочет законно снизить страховые, НДФЛ и прочие налоги, жду вас на заключительном годовом семинаре. Не пожалеете, гарантирую.

Спасибо и удачи в делах.