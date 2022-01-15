Что происходит с лицензией при реорганизации и зачем ИП селфи с паспортом

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня на повестке дня обзор новостей и новинок законодательства:

Из ООО в ПК: сохраняется ли лицензия; Можно ли закрыть ИП с помощью селфи с паспортом; Предпроверочный анализ и комиссии хотят закрепить в НК РФ.

Из ООО в ПК: сохраняется ли лицензия

Рассмотрим довольно важный вопрос. Допустим, на семинаре я рассказываю, как обеспечить безопасность своих активов путем их внесения в неделимый фонд производственного кооператива. Я также говорю, что это один из способов. Также вы можете взять вашу ООО и реорганизовать ее в производственный кооператив.

Но тут возникает вопрос: а если эта ООО владела лицензиями, они сохранятся или нет? Ведь не хочется же тратить еще кучу денег на новые лицензии.

Или у вас компания «А», которая владела лицензией. Происходит реорганизация, и она вливается в компанию «Б». Сохраняются лицензии или нет?

И теперь этот вопрос разрешен в пользу налогоплательщиков, благодаря письму Минфина от 29.10.2021 № 27-05-11/87884.

Мнение Минфина

Это письмо относится к реорганизации компаний, торгующих алкоголем. Но если уж лицензия после реорганизации сохраняется даже у таких компаний, то по идее, все лицензии должны сохраняться.

Но давайте разберемся на примере алкогольных лицензий.

«…в случае реорганизации в форме слияния переоформление лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее получения, по заявлению организации или ее правопреемника».

То есть просто провели реорганизацию, написали заявление, и лицензия автоматом переоформляется. Никаких проблем нет. Также разъясняется уже конкретно по учету, по порядку учета передаваемой алкогольной продукции.

При этом срок не должен превышать максимальный срок окончания действия одной из переоформляемых лицензий, это естественно. А по вопросу учета, фиксация в ЕГАИС информации об обороте алкогольной продукции осуществляется на основании сопроводительных документов, удостоверяющих легальность. С этим тоже все в порядке.

«Для отражения в ЕГАИС информации о перемещении алкогольной продукции, находящейся на остатках реорганизуемой организации, в адрес организации-правопреемника необходимо до момента внесения изменений в реестр лицензий в отношении реорганизуемой организации сформировать и зафиксировать в ЕГАИС документы (товарно-транспортную накладную) на перемещение остатков продукции в адрес организации-правопреемника.

Передача алкогольной продукции от реорганизуемого юридического лица в адрес правопреемника осуществляется посредством фиксации данных товарно-транспортной накладной, дата которой должна соответствовать дате передаточного акта.

По завершении реорганизации организации-правопреемнику необходимо подтвердить в ЕГАИС получение продукции от реорганизуемой организации, после чего станет возможным осуществлять ее дальнейший оборот».

Советую самостоятельно изучить это письмо. Но я все-таки хочу трактовать это письмо несколько шире. По идее, подобный порядок должен распространяться на любые другие лицензии, любую другую реорганизацию. Это было бы разумно. Подчеркиваю, это позиция Минфина. Поэтому я думаю, что лицензии вы не потеряете. И дополнительных денег вам тратить не придется.

Можно ли закрыть ИП с помощью селфи с паспортом

Наверное, кто-то из предпринимателей решил приколоться и написал письмо в Министерство финансов с вопросом: можно ли закрыть ИП, отправив селфи с паспортом через сервис ФНС. А там даже письмо выпустили по этому поводу. Спойлер: так закрыть ИП не получится.

Что считает Минфин

Ведомство разъясняет, что госрегистрация закрытия ИП производится на основании представленных заявителем в налоговую документов, указанных в п. 1 ст. 22.3 № 129-ФЗ о госрегистрации. И одним селфи вы не обойдетесь. Нужно заполнить заявление, оплатить госпошлину и предоставить платежку.

И эти документы можно подать несколькими способами:

принести лично в налоговую;

подать через МФЦ;

отправить по почте с объявленной ценностью, описью;

отправить электронно через личный кабинет с заверенной электронной цифровой подписью, или через спецсервис ФНС или через портал «Госуслуг».

То есть вариантов закрытия ИП много. Но просто сделать селфи, отправить налоговикам и попросить закрыть ИП – так сделать не получится. Но с точки зрения открытия или закрытия ИП, все стало в разы удобнее, чем это было 5-10 лет назад.

Письмо Минфина России от 22.09.2021 № 03-12-13/76850.

Предпроверочный анализ и комиссии хотят закрепить в НК РФ

Давайте вспомним, что такое проверочный анализ? Это, когда налоговики, используя собранное заранее досье, принимают решение идти к вам с проверкой или нет.

Напомню, что досье на каждого из нас собирается серьезно уже с 2016 года, когда заработала платформа АИС Налог-3. Там впервые было написано про досье.

Ну и про комиссию, на которую приглашают налоговики, тоже все знают. Там перед вами трясут папочкой и просят добровольно заплатить много миллионов.

Но есть одна интересная деталь: в НК об этом нет ни слова. Все эти комиссии и предпроверочный анализ есть только во внутренних документах налоговиков. А некоторые документы вообще для служебного пользования. Скажем так, они вообще к налогоплательщикам не имеют никакого отношения. Тем не менее, вас по этим внутренним документам трясут изо дня в день.

Глава Торгово-промышленной палаты предлагает легализовать предпроверочный анализ и эти комиссии, внеся изменения в НК. Чтобы там был зафиксирован регламент проведения предпроверочного анализа и регламент работы этой комиссии. И тогда типа все будет хорошо, все это полностью станет законным. А по мне нет, это не очень хорошо.

Если сейчас все действия подобные налоговиков мы сможем с вами опротестовать, потому что их нет в НК, то потом с этим уже ничего нельзя будет сделать. Поэтому уж лучше эти изменения в НК РФ не вносить. Но это я так думаю.

А вы, пожалуйста, выскажитесь, что вы по этому поводу думаете. Стоит ли описать в НК РФ порядок проведения этого проверочного анализа, порядок вызова на комиссию или нет? Может быть, стоит. И тогда мы будем понимать, что они имеют право делать, а чего нет, и сможем тоже как-то себя защищать. В общем, пока нет проекта этого закона, и пока непонятно, что там будет написано.

Жду ваших комментариев. Может быть, у вас есть личный опыт вызова на комиссию. У меня его полно, этого опыта. Я же с вами работаю. Я знаю, чем это кончается.

Спасибо и удачи в делах.