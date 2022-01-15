Каршеринг работникам и НДФЛ

Добрый день, коллеги.

Мы с вами все чаще используем каршеринг в бизнесе. И Минфин выпустил письмо от 03.11.2021 № 03-01-10/89249, где он, естественно, все толкует в пользу бюджета.

Мнение Минфина

Если ваш сотрудник ездит по рабочим делам на каршеринге, а вы ему компенсируете стоимость проезда, то Минфин говорит, что со всей этой компенсации вы должны заплатить НДФЛ. А еще вы имеете право уменьшить налог на прибыль на эти расходы только в том случае, если вы эту компенсацию выплачиваете внутри оплаты труда.

И при этом соблюдаете два условия: сотрудник не может поехать на общественном транспорте;

затраты на каршеринг являются формой оплаты труда.

Также Минфин отметил, что с этих выплат надо платить страховые взносы.

Я считаю, что данная позиция вообще не выдерживает никакой критики. Более того, по страховым взносам они ссылаются на ст. 420, 421 и 422 НК РФ.

«Учитывая, что суммы расходов организации по оплате услуг такси/каршеринга для работников не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в статье 422 Кодекса, данные суммы облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке».

Будьте внимательны. Потому что в этой статье так все интересно написано, что я вам так скажу: если подобная компенсация будет предусмотрена правилами компании, согласована с профсоюзами и предусмотрена коллективным договором, то в этом случае, может быть, придется заплатить НДФЛ.

Как делать грамотно расчетные листы компенсационных выплат, я рассказываю на семинаре по оптимизации. И то, я готов обосновать, что не надо платить ни НДФЛ, ни страховые взносы. В части, касающейся налога на прибыль, я тоже готов обосновать, что можно эти выплаты ставить на затраты, не включая их в форму оплаты труда. В частности, на основании пп. 49 п. 11 ст. 164 НК РФ «Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией».

Да, мы не будем платить сотруднику компенсацию, когда он использует каршеринг для поездок от дома до работы и от работы до дома. И то есть исключение. В случае, если отсутствует общественный транспорт, то это тоже можно компенсировать.

Например, у одного из моих клиентов была фабрика, которая реально находится в лесу, там нет общественного транспорта. Что человеку делать? Своей машины тоже нет. И приходилось искать решение для транспорта.

Вывод

По моему мнению, это письмо Минфина – это просто письмо. Оно не является нормативно-правовым документом и не является обязательным для вашего применения.

Но тем не менее, ваш бухгалтер должен о нем знать, потому налоговики теперь могут использовать это письмо, чтобы предъявить вам НДФЛ, страховые и запретить уменьшать налоговую базу по прибыли.

Желаю вам удачи в делах, процветания, преуспевания. Впереди Новый год. Желаю хорошего настроя и настроения оптимистично-победного. И пусть все у вас будет хорошо.

Спасибо и удачи в делах.